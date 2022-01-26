غادة عبدالرازق تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

أعلنت الفنانة غادة عبدالرزاق عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، إصابتها بمتحور أوميكرون.

إصابة غادة عبدالرازق بـ أوميكرون

وكتبت غادة: «الحمد لله على كل شيء، طلعت المسحة إيجابية أوميكرون».

غادة عبدالرازق ومسلسل لحم غزال

وعرض لغادة عبدالرزاق في رمضان 2021 مسلسل «لحم غزال»، إلى جانب الفنانين شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال داخل حارة شعبية، حول «غزال» وهي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، لكنه اختفى فجأة، وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب موجود في حارة شعبية وتتنكر في شكل فتاة بسيطة تبحث عن عمل داخل الحارة لتستطيع الوصول إلى ابنها.