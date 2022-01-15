غادة رجب تدافع عن طبيب وائل الإبراشي: عالج عائلتي وأصدقائي من كورونا

استنكرت الفنانة غادة رجب، ما وصفته بأنه «تشهير» بالطبيب شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والمتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، «ليه التشهير بدون داعي، أنا مش بقول كده عشان حاجة معينة، ولا أنا مستفيدة من كلامي ده، لا هناخد جائزة ولا هنقسم في حاجة، بس بنقول كلمة حق فعلا ودي شهادة قدام ربنا نتحاسب عليها، الدكتور شريف عباس ده من أنضف وأخلص وأجدع وأشطر الناس اللي اتعاملنا معاها وشوفناها، عالجنا بالكامل وعالج العائلة والأصدقاء».

الطبيب عالج عائلة غادة رجب بالكامل من كورونا

وأضافت «رجب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على «MBC مصر»، أن الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، عالج والد زوجها عندما أصيب في الجهاز الهضمي وعانى من مشكلات في الكبد، كما أنه عالج عائلتها بالكامل من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»: «ليه التشهير به، والمهاترات اللي الناس بتتكلم فيها دي قبل التحقيقات، ليه بنشهر بطبيب كبير، مفيش حاجة اسمها حبة سحرية».

أدوية طبيب الإبراشي مضادة للفيروسات ومتواجدة في الصيدليات

وأشارت الفنانة غادة رجب، إلى أن الأدوية التي وصفها الطبيب لها كانت مضادة للفيروسات، ومتواجدة في الصيدليات ومصرح بها من وزارة الصحة والسكان: «أنا لا أعرف بقى دي بتاعة فيروس سي ولا بتاعة إيه، بس دي مضادة للفيروسات، وموجودة في الصيدليات، مفيش حاجة اسمها حبة سحرية ولا اختراعه، أبويا اتعالج عند الدكتور شريف، بنفس العلاج في البيت عندنا، وأصدقاؤنا وناس كتير جدا، أمر غريب بالنسبة لنا، فيه تحقيق مع النقابة نستنى ده بدل ما نشهر بالراجل».