رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل". وحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"نيقولاوس جاريليديس"، سفير اليونان بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في موعده الرسمي، يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له عددا من القاعات وأجنحة عرض الكتب، منها جناح وزارة الدفاع، حيث أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على معروضات الجناح، التي تتميز بثرائها وتضم شاشات عرض وكتيبات تروي قصص بطولات الجيش المصري وانتصاراته وعدد من الشخصيات العسكرية البارزة، كما زار رئيس الوزراء جناح وزارة الداخلية، الذي يضم عددا كبيرا من أحدث الإصدارات العلمية في مجالات دراسات الأمن القومي، و مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، إلى جانب إصدارات مركز بحوث الشرطة، كما يضم كتيبات توعوية للجماهير والمواطنين، وغيرها من الإصدارات، وأشاد الدكتور مدبولي بتميز جناح الوزارة بتنوع مكوناته ومعروضاته.

وخلال جولته بأروقة المعرض، تفقد رئيس الوزراء عددا من الأجنحة الأخرى، ومنها جناح وزارة الثقافة، وهيئة الرقابة الإدارية، وأثنى على الجهد المبذول فى إخراج منتجات ثقافية مميزة، تثرى المعرض، موجها الشكر للمسئولين على ما قدموه.

كما زار جناح دولة اليونان، وكلا من أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة الشارقة للكتاب، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، إلى جانب تفقده لجناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أجنحة المؤسسات الصحفية القومية.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الجزائري المشارك في المعرض، والذي يضم إصدارات عديدة لناشرين جزائريين في مختلف المجالات الأدبية والتاريخية، فضلا عما يضمه الجناح من الكتب الفاخرة حول التراث الثقافي والعمارة، بالإضافة إلى كتب الأطفال والنشء، كما تفقد رئيس الوزراء الجناح الليبي المشارك في المعرض، حيث يضم عددا من دور النشر الليبية، التي تقدم مجموعة من منشوراتها المتنوعة، إضافة إلى جناح اتحاد الناشرين الليبيين. وعقب ذلك، توجه الدكتور مدبولي لزيارة جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشارك بالمعرض، حيث تم عرض أحدث الإصدارات الإحصائية.

كما زار رئيس الوزراء جناح الأزهر الشريف، وتعرف خلال تفقده للجناح على أركان الجناح التي تضم ركن الفتوى، ومرصد الأزهر، وركن بيع الكتب، وآخر للخط العربي، وقاعة للندوات، وبانوراما، ومتحف المخطوطات، وجناح جامعة الأزهر، كما يضم الجناح مختلف الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، التي تعكس الدور العلمي للأزهر والتعريف بالتحديات المعاصرة التي يواجهها المجتمع.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما زار الجناح الكبير لحلايب وشلاتين الذي يتميز بعرض منتجات يدوية وتراثية، ومنتجات مصنوعة من الجلد والخوص والخرز وجميعها من من صنع السيدات بحلايب وشلاتين، وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع إحدى العارضات، حيث تحدثت عن المنتجات اليدوية المعروضة، كما استعرض الدكتور مدبولي شاشة عرض تفاعلية لإبراز جميع مناحي الحياة في المنطقة هناك.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته التفقدية بأرجاء معرض الكتاب، توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لأول مرة داخل المعرض من خلال تقنية الهولوجرام والنظارات المجسمة لقصص الأطفال، واستمع خلال جولته بأروقة المعرض إلى شرح من وزيرة الثقافة حول فعاليات المعرض في دورته الحالية، مشيرة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد عيدا للثقافة المصرية، وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورته الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وزيرة الثقافة : المعرض يعتبر عيدا للثقافة المصرية .. واليونان ضيف شرف الدورة الحالية

وأضافت وزيرة الثقافة أن هذه الدورة تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، معلنة أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن

كما نوهت الوزيرة إلى استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

وخلال تفقد رئيس الوزراء عدد من أجنحة المعرض، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الفعاليات تشمل كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.

مشاركة 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة

كما أكدت الوزيرة أن هذه الدورة تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا .

وفي الوقت نفسه، نوهت وزيرة الثقافة إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، فقد خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض تنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة، بمتوسط زمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزائرين ورواد المعرض .