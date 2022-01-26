«التموين»: الدمغ بالليزر للمشغولات الذهبية بمثابة شهادة ميلاد القطعة

قال اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات، إنه منذ نشأة مصلحة دمغ المصوغات والموازين عام 1886، ظلت تدمغ الموازين حتى 1916، قبل صدور قرار دمغ المصوغات، وكان غير إجباري، وفي عام 1936، جرى إصدار قرار بأن دمغ المصوغات يصبح إجباريًا، ومنذ هذا التاريخ، جرى تسميتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، موضحًا أن الدمغ لليزر يُعد شهادة ميلاد للقطعة الذهبية.

لا بد من عرضها علي مصلحة دمغ المصوغات للتحقق من الأعيرة الصحيحة

أوضح «منتصر»، خلال تصريحات لـ«الوطن» عبر خاصية «بث مباشر»، الدور الذي تلعبه مصلحة دمغ المصوغات بالنسبة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إذ أنها تدمغ الصحيح من المشغولات الذهبية، سواء ذهب أو فضة أو بلاتين، أو أي معدن ثمين، كما أنه لا بد من عرضها على مصلحة دمغ المصوغات، للتحقق من الأعيرة الصحيحة والقانونية، وتدمغ الصحيح منها، وبعد ذلك يجري عرضها للبيع.

ضرورة تطوير أسلوب الدمغة لمواكبة التطورات الجديدة والرقمنة في المصوغات

وحذر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أي تاجر، من عرض أي مشغول مصنوع من معادن ثمينة، إلا إذا كانت مدموغة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدمغة حكومية سليمة، متابعًا أن هذه الدمغة بالقلم، محفورًا عليه كود الأعيرة المتعارف عليها سواء 18 أو 21 أو24، وما زلنا ندمغ المصوغات بهذا القلم.

وأكد أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ضرورة تطوير أسلوب الدمغة، لمواكبة التطورات الجديدة والرقمنة في المصوغات الجديدة، التي لا تتحمل الدمغة بالقلم، وعلى هذا المنوال، جرى التنسيق وعمل مناقصة لدمغ المصوغات الجديدة بالليزر، مشيرًا إلى أنه بالفعل جرى الإتفاق مع إحدى الشركات، ووصول الأجهزة اللازمة، «نحن الآن في مرحلة الدمغ بالليزر التجريبي».

نحن الآن في مرحلة الدمغ بالليزر التجريبي

وشرح اللواء عبد الله منتصر، مفهوم الدمغ بالليزر، موضحًا أنه كود يطبع بالليزر على المشغول، يبلغ حجمه «ملي في ملي»، وهذا الكود، شهادة ميلاد للقطعة، مكتوب فيه نوع المشغول، والعيار، والشركة المنتجة، وتاريخ الدمغ، والدمغ بالليزر له باركود يقرأ بالماسح الضوئي.