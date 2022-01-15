الغرف التجارية: معرض «نبيو» خطوة هامة لتوطين صناعة المشغولات الذهبية

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التموين والتجارة الدلخلية للإعلان عن انطلاق معرض «نبيو للمشغولات الذهبية»، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمشغولات الذهبية والمصوغات باتحاد الغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد رئيس الشعبة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يأتي ضمن إستراتيجية اتحاد الغرف التجارية لدعم وتشجيع كل القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة، مشيرا إلى تكاتف جهود الغرف التجارية وكل للجهات الحكومية لتنفيذ الإستراتيجية القومية لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات.

وأضاف العربي أن المعرض سيشكل خطوة هامة لتوطين صناعة الحلي والمشغولات الذهبية، كما سيحقق انطلاقة هامة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

مناقشة القضايا المتعلقة بتنمية الصناعة

وأوضح أنه من المقرر أن يتم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتنمية ودعم صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات بما يتناسب مع المعايير الدولية على هامش المعرض، والذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، حيث سيستضيف المؤتمر خلال مجموعة من الجلسات النقاشية عددا من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة الهامة وخبراء التسويق الدولي.

وضع إستراتيجية متكاملة مع كل أطراف العملية الإنتاجية

وتابع أنه تم وضع إستراتيجية متكاملة مع كل أطراف العملية الإنتاجية لتلك الصناعة الهامة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المنتجات والمشغولات الذهبية المصرية على القائمة الدولية للمنتجين الأكبر لتلك النوعية من المنتجات وتنمية صادراتها للأسواق الدولية نظرا لأهمية تلك الصناعة ومردودها على الميزان التجاري المصري وحجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

ومن جانبه قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة، إن المعرض سيوازي أكبر المعارض الدولية في هذا القطاع وسيظهر الإمكانيات الحقيقية للصناعة الوطنية، وما وصلت إليه من جودة تنافس المنتجات العالمية، وأوضح أن المعرض يستهدف تنمية الصادرات المصرية من منتجات المشغولات الذهبية، وعقد شراكات مع أطراف دولية لتنمية الصناعة الوطنية ووضع المنتج المصري على القائمة الدولية.