«التموين»: الدمغ بالليزر يفيد المشغولات الذهبية المصرية عالميا

قال اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن الدولة بكل مؤسساتها دائما ما تعمل لصالح المواطنين وتسلك كل السبل للحفاظ على ممتلكاتهم، ومن أهمها المشغولات الذهبية والذي يقتنيه المصريون باعتباره مخزنا للقيمة.

سليمان: وزير التموين وجَّه بميكنة الذهب للحفاظ على المواطن

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومن هذا المنطلق وجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بضرورة ميكنة وتطوير دورة العمل الخاصة بالمشغولات الذهبية ودمغ المعادن الثمينة مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وواصل قائلا: «من بدء اعتماد منظومة الدمغ بالليزر سيتم إيقاف منظومة العمل بمنظومة الدمغ بالقلم، ولكن المشغولات التي تم دمغها قبل بدء الدمغة بالليزر صالحة وسارية ومعتمدة وغير مطلوب لها أي أجراء إضافي، الموضوع كله هو ضمان ثقة المشتري في المشغول وأن يتحقق كل الاختبارات والدمغ بالطرق المعتمدة ما سيزيد المصداقية في المشغولات الذهبية المصرية عالميا».

وأوضح أن طريقة الدمغ الجديدة والميكنة فمن المخطط أن تتم في القريب العاجل لإيقاف الأسلوب التقليدي لدمغ الموازين واستخدام أسلوب جديد يتم عن طريق الليزر، وهو ما يسير وفق سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وصولا لعام 2030، «الدمغ بالليزر مش أني أجيب ماكينة تحط ليزر مكان الدق بالقلم، ولكن الموضوع أكبر من كده بكتير».

وأكد أن النظام الجديد لدمغ الذهب والمعادن النفسية تشمل كل عناصر صناعة وتوثيق وتجارة ومراقبة منظومة الذهب في مصر، وتبدأ المنظومة من الورشة أو المصنع التي قامت بإنتاج المشغول الذهبي وتنقية دخول السبائك للمصلحة مرورا بحجز الميعاد وتسليمه لفحصه واختباره وتوثيقة ثم تسليمه ليبدأ دورته الطبيعية خارج المصلحة من تاجر الجملة لتاجر التجزئة وصولا للمشتري، «المشتري بيستلم شهادة ملكية صادرة من المصلحة من خلال المنظومة، عبر التاجر، والمنظومة تحقق كل وسائل الأمان للمشتري والبائع».