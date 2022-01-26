عاجل.. «التضامن» تستجيب لـ«الوطن» وتتكفل برعاية طفلي الدقي

استجابة لما بثته " الوطن" عبر بث مباشر على صفحتها مساء اليوم، لطفلين يفترشا الشارع في منطقة الدقي منذ أكتر من 6 أيام دون مأوي، حيث تحرك فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع حالة الطفلين تمهيدا لنقلهم إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة.وتواجد قبل قليل فريق التدخل السريع بالوزارة حيث يعمل في الوقت الحالي على تجهيز عملية نقل الطفلين، ويتم التعامل معهما في الوقت الحالي بالكشف الطبي عليهم للتأكد من سلامتهما.

وتحدث الطفلين إن والدتهما تتركهما بحث عن العمل طوال الليل بلا مأوي، وتعرضا للسرقة من قبل اللصوص حيث تعرضت الأغطية والبطاطين الخاصة بهما للسرقة، وأن والدتهما لا تأتي إليهما الإ في ساعة متأخرة من الليل وتنصرف صباحا

فيما قال عدد من أهالي منطقة الدقي، إن الطفلين تواجدا في المنطقة منذ 6 أيام، وتطوع عدد من أصحاب المحال لتزويد الطفلين بالطعام والأغطية، مناشدين إنقاذهما من التواجد في الشارع، قائلين إن والدتهما تعاني من عدم الإتزان النفسي