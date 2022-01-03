بعد قليل.. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة «أصلها مصري»

تطلق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، مبادرة «أصلها مصري»، وذلك لتسليم المستفيدين من المبادرة معدات وشنط وأدوات تجميلية، سواء للرجال أو للسيدات، وقالت وزارة التضامن، إن هدفها التمكين الاقتصادى للأفراد والوصول، إلى الفئات المهمشة والأكثر فقرًا، عن طريق توفير مصدر للدخل، وتحقيق أهداف الدولة في مد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن إجمالي تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي بلغت في 2021، مبلغ مليار و200 مليون جنيه، واستفادة 112 ألف مستفيد من مشروعات التمكين الاقتصادي.

دعم 15 مليون مستفيد بـ 20 مليار جنيه

وأشارت وزارة التضامن فى تقريرها، إلى أن تكلفة الدعم النقدى لبرامج الحماية الاجتماعية المنصرف في 2021 وصل إلى 20 مليار جنيها، لنحو 15 مليون مستفيد، مؤكدة على أنه تم دعم العمالة غير المنتظمة من متضرري «كورونا» بـ640 مليون جنيها، وذلك لنحو 75 ألف عامل.

حماية الفئات الأكثر تضررا من وباء «كورونا»

وأوضحت «القباج» فى تقرير صادر عن الوزارة، أن صندوق النقد الدولى أكد قيام مصر خلال أزمة كورونا بتوسيع نطاق الدعم الإجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من الوباء، وكذلك حماية الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة».

تكلفة مشروعات «مستورة» بلغت 360 مليون جنيه

وأشارت «التضامن» إلى أن اجمالي تكلفة مشروعات مستورة وصلت إلى 360 مليون جنيه، لنحو 20.8 مشروع متناهي الصغر في 2021، موضحة أن بنك ناصر الإجتماعي أنفق مليارا و200 مليون جنيها على الأنشطة الاجتماعية، لنحو مليونين و100 ألف مستفيد.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق مبادرة «بر أمان» والتي تستهدف صغار الصيادين، لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين، ووضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية.