التضامن الاجتماعي: تدريب دفعة جديدة من رفقاء المسنين وتوفير وظائف لهم

قالت سماح رفعت، مدير مشروع «رفيق المسن» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم البدء في تدريب دفعات جديدة من رفقاء المسنين خلال شهر، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن المتدرب التأهيلي يجب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط فأعلى.

تدريب الشباب عمليا ونظريا على التعامل مع المسن

وأكدت مدير مشروع رفيق المسن لـ«الوطن»، أنه يتم تدريب رفقاء المسنين نظريا وعمليا على كيفية رعاية المسن، مشيرة إلى أن التدريب النظري عبارة عن التعريف بأعراض الشيخوخة، وكيفية التعامل معها، والمهارات الواجب توافرها في رفيق المسن، فضلا عن الأمراض الشائعة بين المسنين وكيفية تعامل المتدرب معها، علاوة على تدريبهم على كيفية التعامل وقت تعرض المسن لأزمة.

توظيف المتدربين من خلال الجمعيات الأهلية

وأوضحت أن عمل رفيق المسن يكون بالأساس في المنزل، ويمكن الاستعانة به داخل المستشفيات، أو دار مسنين، ودور وزارة التضامن يكون إشرافيا وتنظيميا من خلال تدريب الشباب والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات الأكاديمية، مؤكدة أن توظيف المتدربين يكون من خلال الجمعيات الأهلية.

لجنة دائمة لـ«رفيق المسن»

وأكدت «رفعت»، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لـ«رفيق المسن»، وأعضاؤها سيكونون من الوزارة والجمعيات الشريكة لتحديد راتب رفيق المسن، موضحة أنه تم تدريب 51 شابا وفتاة كمرحلة تجريبية، والإقبال على رفقاء المسنين كان من الفتيات أكثر من الشباب بنسبة 90%.

ولفتت إلى أن السيدات المسنات أكثر طلبا لرفيق المسن، قائلا: «سيدات أعمارهن تتخطى 70 عاما يطلبن رفقاء لهن»، مشيرة إلى أن سوق العمل في حاجة إلى رفقاء مسنين، وهناك مئات الطلبات على رفيق المسن، والطلب أكثر من العرض.

بند في قانون المسنين عن «الرفيق»

وأشارت مدير مشروع «رفيق المسن»، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لخدمة رفيق المسن، وسيدرج بند كامل ضمن قانون المسنين لتنظيم هذه الوظيفة.

وأوضحت أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لوظيفة رفيق المسن، تتمثل في تراوح عمره بين 20 إلى 45 عاما، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون خاليا من الأمراض المعدية.