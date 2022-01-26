مروة نصر تطرح كليب «أنا كوين».. والجمهور: «مريح جدا»

أطلقت الفنانة مروة نصر، منذ قليل، أحدث كليباتها بعنوان «أنا كوين»، عبر صفحاتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وقناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، ونال إعجاب المتابعين.

كلمات أغنية «أنا كوين»

واختارت مروة نصر أن يكون كليب أغنية «أنا كوين»، دون تصوير، ويعرض فقط كلمات الأغنية التي جاءت كالتالي:

أنا كوين أنا أصلا

أنا الناس لو تشوفني يتمنوا مني

يتمنوا مني نظرة عين

أنا كوين .. انا اصلا

مافيش في الدنيا مني أتنين

أنا الناس لو تشوفني

يتمنوا مني نظرة عين

مش غرور مني لكني نفسي بحبها

وفي زماننا لواحدة اللي صعب

الواحد يملك قلبها

بيعيب فيها و يقلل منها

ويقول كلام مش فيها

ويقول كلام مش فيها وعنها

أنا كوين أنا اصلا

أغنية «أنا كوين»، لـ مروة نصر، من كلمات علي حسين، وألحان أحمد مداح، وتوزيع كريم حسن وميكس وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

الجمهور يشيد بكليب «أنا كوين»

وأشاد المتابعون بأغنية «أنا كوين» لـ مروة نصر بالتعليقات، وقال أحدهم: «أغاني جميلة وفن مريح جدا»، وعلق آخر: «الفنانة اللي صوتها يودي في حتة تانية».

وطرحت مروة نصر، في أواخر العام الماضي، أغنية أخرى بخلاف «أنا كوين»، تحت اسم «النهايات أنواع»، من كلمات أسامة الوكيل وألحان سامر أبو طالب وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع وميكس زووم، وحققت تفاعلا كبيرا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.