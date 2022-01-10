مروة نصر تكشف موقفا إنسانيا لـ وائل الإبراشي في عز أزمتها: جبر بخاطري

روت المُغنية مروة نصر، موقفًا إنسانيًا جمعها بالإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 58 عامًا، داخل أحد مستشفيات القاهرة، نتيجة تليف الرئة، إثر إصابته بفيروس كورونا، منذ عام تقريبًا.

موقف مروة نصر مع وائل الإبراشي

كتبت مروة نصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنة 2016 نزلت أغنية اسمها (ذكرى جميلة)، نجحت أوي.. كلمتنى رحمة نبيل، وقالت لي عاوزينك حلقة سهرة الخميس مع أستاذ وائل الإبراشي، اللي هو كان أشهر برنامج وقتها الناس بتستناه، وأنا كنت في المستشفى تعبانة، لأني كنت حامل فى الشهر السابع، واحتمالية ولادة مبكرة».

حيرة وعوامل سيئة وخطأ

وأوضحت مروة: «كنت ما بين خيارين، أروح ومضيعش فرصة نفسي فيها بجمهور كبير، أو أعتذر ويتفهم إني مغرورة وأنا لسه في بداية طريقي.. روحت مع فرقة معرفهاش ومايك مينفعش للغنا.. وحاولت على قد ما أقدر»، متابعة: «أنا مدافعتش وقتها عن نفسي بس اليوم ده، أستاذ وائل الإبراشي خلانى غنيت كتير أوي، وكانت آخرها (العيون السود)، ومع كل العوامل السيئة غلطت، بس مش الغلط الشنيع».

دعم وجبر خاطر من الإعلامي الراحل

أضافت مروة نصر: «طلع شخص معرفوش والله ولا أعرف اسمه، عمل حملة وإعلانات وشير وسماها فضيحة، للدرجة دي مثلًا، زعلت مش من اللي حصل، لكن من كمية سلاحف النينجا اللي كانت بتشير وتكتب، وكأنه آخر يوم ليا في الوسط.. كلمت أستاذ وائل أعتذر له، قال لي افرحي مجرد وجودك نجاح.. الله يرحمه جبر بخاطري»، مشيرة إلى أنها «في نفس الشهر حصلت على جائزة الميما أورد، ووقفت جنب عمالقة، والمغمور الكبير معرفش هو فين».

فخر بالجلوس أمام الإبراشي

اختتمت: «بحكي القصة دي، لأن حتى بعد موت أستاذ وائل الإبراشي، ألاقي أخبار متمنشينالي، حلقة أثارت الجدل فى حياة أستاذ وائل.. في إيه حضرتك، أنت ليه محسسنى إنى بسمع الأطلال كل يوم فى الشوارع، بس عمرى ما هنسى بوست أيمن بهجت قمر، اللي نصفني في وسط شوية متحولين.. الله يرحمك.. أنا مبسوطة وهفضل فخورة إني قعدت قدامك، فى وقت مكنتش بتستضيف غير نجوم كبار وليهم اسمهم.. الله يرحمك يا أستاذ وائل ويجبر بخاطرك ويجعل مثواك الجنة».