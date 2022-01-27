بريطانيا تتحدى أوميكرون.. تخفيف إجراءات «الخطة البديلة» لمواجهة كورونا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السلطات الصحية في البلاد، سوف ترفع اليوم الخميس، قيود فيروس كورونا الخاصة بالتعامل مع متحور أوميكرون، مع إلغاء طلب ارتداء الكمامات في أماكن محددة، وكذلك تصاريح كورونا، وبالتالي لن يكون الأشخاص مطالبون قانونا بارتداء الكمامات، على الرغم من أنه سيظل يوصى بها في بعض الأماكن.

إلغاء «جوازات كورونا» لدخول الملاعب

أشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أنه من المقرر أيضا، إلغاء جوازات سفر كورونا أو ما يسمى بـ«تصاريح كورونا»، لدخول أماكن مثل النوادي الليلية، وملاعب كرة القدم، وأحداث تضم بعض التجمعات الكبيرة، على الرغم من أن تلك الأماكن قد تستمر في طلب عملائها بتقديم دليلا على وضعهم، بالنسبة للتطعيم أو الاختبار السلبي الأخير للفيروس، إذا أرادوا ذلك طوعا.

التغييرات الجديدة ضمن رفع تدابير «الخطة البديلة»

أوضح التقرير، أن تلك التغييرات، تعد جزءا من قرار حكومة بريطانيا، برفع بعض التدابير الإضافية، التي تم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة متحور أوميكرون سريع الانتشار، وهو ما أطلق عليه اسم «الخطة البديلة».

وترجع تلك الخطوة إلى حدوث نوعا من الانخفاض في حالات الإصابة المسجلة مؤخرا في البلاد، بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن بريطانيا ما تزال مدرجة ضمن قائمة البلاد ذات المستويات العالية في الإصابات، إلا أن حالات الإصابة، قد تناقصت في الأيام الأخيرة.

يذكر أن حكومة المملكة المتحدة، قد قدمت بعض المقترحات، وقامت بفرض مجموعة من القيود ضمن «الخطة البديلة»، في 8 ديسمبر الماضي، بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أن هناك موجة من المد تلوح في الأفق، بسبب الانتشار الواسع للمتحور أوميكرون» في أنحاء بريطانيا.