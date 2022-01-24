معلومات عن المتحور الفرعي لـ أوميكرون: رصدته بريطانيا وظهر في الفلبين

تزامنًا مع ارتفاع إصابات كورونا عالميَا، مدفوعة بمتحوّر كورونا الجديد أوميكرون، وظهرت سلالة فرعية جديدة من أوميكرون، جرى رصدها قبل يومين في بريطانيا.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 351 مليون حالة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

سلالة فرعية من متحور أوميكرون

- رصدته وكالة الأمن الصحي البريطانية.

- السلطات البريطانية قالت إنَّ المتحور الجديد قيد الدراسة.

- يتفشى على نطاق أوسع في بريطانيا وفقا للسلطات في لندن.

- أطلقت عليه السلطات البريطانية اسم «بي إي.2».

- جرى رصد التسلسلات الأولى من المحتوّر الجديد في الفلبين.

- أرسلت عددًا من الدول عينات من المتحوّر الفرعي إلى منصة «GISAID» تشكل حيزًا مفتوحًا لجينات الفيروسات.

- معظم العينات المرسلة من المتحوّر الفرعي إلى منصة «GISAID من الدنمارك

-أبلغت الهند عن 530 عينة من المتحوّر الفرعي من أوميكرون.

- السويد أبلغت عن نحو 181 حالة من المتحوّر الفرعي.

- سنغافورة أبلغت عن 127 حالة من متحوّر أوميكرون الفرعي.

وعلقت المسؤولة في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، ميرا تشاند، قائلة إنّه من طبيعة الفيروسات أن تتغير وتتحور، متوقعة ظهور متحورات جديدة مع استمرار الوباء، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

351 مليونا حصيلة إصابات كورونا حول العالم

فى السياق ذاته، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 351 مليونًا و409 آلاف و807 إصابات، وفقا لإحصائيات جامعة «جونز هوبكنز».

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 5 ملايين و596 ألفا و593 وفاة.

وسجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 70.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 39.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24 مليون إصابة.