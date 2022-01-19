رئيس وزراء بريطانيا يعلن تخفيف قيود كورونا وسط مطالب باستقالته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تخفيف القيود الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسط دعوات متصاعدة من نواب بريطانيين لاستقالته أو سحب الثقة منه، على خلفية خرقه قيودا سابقة للحد من انتشار كورونا.

جونسون: إجراءات الخطة «ب» الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 يناير

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على أن إجراءات الخطة ب الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 يناير الجاري، وسيتم الانتقال إلى الخطة أ، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لما يعرف بتصاريح كوفيد الإلزامية، ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في أي مكان أو في الفصول الدراسية.

وأشار جونسون إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها في المناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الحكومة البريطانية مستمرة في اقتراح استخدام أغطية الوجه في الأماكن الضيقة

وتابع خلال كلمته أن الحكومة مع ذلك ستظل تقترح استخدام أغطية الوجه في الأماكن الضيقة أو المزدحمة، مشددا على أن حكومته تثق في حسن تقدير الشعب البريطاني.

ونوه بما تشير إليه أحدث البيانات عن أن موجة متحور أوميكرون بلغت ذروتها على المستوى الوطني، وأن حالات الدخول إلى المستشفيات في العاصمة لندن بدأت في الانخفاض، حسب تأكيده.

جاء ذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطر فقدان سلطته بسبب التمرد المتصاعد ضده داخل حزب المحافظين، على خلفية فضيحة مشاركته في حفل ترفيهي، نظمه مكتبه، خلال فترة الإغلاق الشامل.

واتهم النائب المحافظ ديفيد ديفيس خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، جونسون، بالفشل في تحمل المسؤولية عن المخالفات التي ارتكبها مكتبه بخرق قيود كورونا خلال فترة الإغلاق الشامل المفروض في البلاد. وخاطب ديفيس رئيس الوزراء قائلا: باسم الرب، ارحل!

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، عن أن نحو 20 نائبا برلمانيا محافظا عقدوا اجتماعا، أمس، للتجهيز لإرسال رسائل رسمية تفيد بسحبهم ثقتهم عن رئيس الوزراء البريطاني.