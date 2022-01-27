وداعا ياسر رزق.. فارس الصحافة المصرية (فيديو)

فقدت الصحافة المصرية أحد أهم رموزها، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، السابق، عن عمر ناهز 57 عاما، إثر تعرضه بأزمة قلبية مفاجئة بعد مسيرة حافلة من العمل الصحفي.

الميلاد والتخرج من الكلية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا ياسر رزق.. فارس الصحافة المصرية»، حيث وُلد في محافظة الإسماعيلية عام 1965م وتخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1986م.

أصغر محرر عسكري

وأورد التقرير، أنّ الراحل بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر بها طيلة 30 عاما، وتنقل بين أقسام متعددة داخل صحيفة الأخبار قبل أن يعمل محررا عسكريا، وكان أصغر محرر عسكري في ذلك الوقت، ثم عمل مندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى عام 2005، وهو العام الذي شهد توليه ولأول مرة منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون أيضا.

وتابع التقرير، أنّه بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن ماسبيرو، عاد رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، ولكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في الـ18 من يناير عام 2011، أي قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير، واستمر في قيادة العمل بها بنجاح.

وأتمّ التقرير، أنّ الكاتب الصحفي الراحل نجح خلال هذه الفترة من رفع توزيع أخبار اليوم، وتمت الإطاحة به من رئاسة تحريرها على يد المجلس الأعلى للصحافة الذي كان له صبغة إخوانية آنذاك.