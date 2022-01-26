خالد ميري عن ياسر رزق: الإنسانية كانت أمرا مهما ورئيسيا في حياته

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، كان يتعامل مع جريدة الأخبار كـ«بيته الأول»، تلاه في الاهتمام أسرته الصغيرة، «الله يرحمه ويصبر كل زمايلنا، والحقيقة التعزية واجبة لكل الجماعة الصحفية في مصر، مش أسرة تحرير الأخبار فقط».

ميري: الإنسانية كانت جزء أساسي في كل قراراته

أضاف «ميري» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الكاتب الراحل كانت الإنسانية جزء رئيسي له في كل قراراته، إذ مكث 12 عاما عضو مجلس نقابة الصحفيين 3 دورات متتعاقبة.

وقال: «زمايله كانوا بيختاروه ويدوله أعلى الأصوات، ودايما موجود في المواقف الإنسانية، ومساند لكل زمايله، ودايما بيدافع عن كرامة المهنة وحريتها، ليه مواقف لا يمكن تتنسي».

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

أعلن الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة بعدما كتب عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة».

ولد ياسر رزق في الاسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الاعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.