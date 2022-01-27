دراسة علمية تكشف إمكانية استخدام عقار للسرطان لعلاج «الإيدز»

كشفت النتائج المبكرة لإحدى الدراسات العلمية التي تم إجراؤها على الأدوية المستخدمة في علاج مرض السرطان، أنه يمكن استخدامه لعلاج الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» الخامل.

عقار للسرطان يستخدم لعلاج الإيدز

وفي التفاصيل، أكد باحثون أجروا دراسة على عقار «كيترودا» الذي تنتجه شركة «ميرك» لعلاج السرطان، ويستخدمه مرضى فيروس «أتش.آي.في»، المسبب لمرض «الإيدز»، بات يتم صرفه أيضا للمصابين بالسرطان، بعد ثبوت أن العلاج المناعي قد يساعد أيضا في طرد الفيروس من خلايا المناعة البشرية.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال الباحثون القائمين على الدراسة إن ذلك الاكتشاف الخاص يعتبر مجالا جاذبا للاهتمام لإعداد دراسة علاج عن العدوى المزمنة بفيروس «أتش.آي.في».

استخدام العقاقير للعيش

ورغم العقاقير التي يتم استخدامها مرضى «الإيدز»، إلا أن ذلك لا يعني أن جسم المصاب قد تخلص من الفيروس بشكل نهائي، إذ أن مخزون الفيروس المتبقي في الجسم يعني أن المرضى لم يشفوا بشكل حقيقي من الإصابة، فضلا عن أن العلاجات المضادة للفيروسات الارتجاعية في الوقت الراهن تسمح لكثير من المصابين بفيروس «أتش.آي.في» بأن يعيشوا حياة عادية.

آلية عمل العقاقير

وتعتمد آلية عمل تلك العقاقير تكون عن طريق عمل نقاط تصدي جزيئية تستخدمها الأورام لتفادي جهاز المناعة في الجسم، مما يسمح لخلايا المناعة بالتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بالطريقة نفسها التي تحارب بها عدوى الإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات.

كشف فيروس الإيدز

كما تضمنت الدراسة أن فريق دولي من الباحثين أعلنوا أنهم تمكنوا من التوصل لأدلة توصل أثبتت أن هذه العقاقير قادرة على إبطال كمون فيروس «إتش.آي.في»، أي قدرة الفيروس على الاختباء داخل خلايا المتعايشين معه اعتمادا على علاج مضاد للفيروسات.