حكاية صاروخ إيلون ماسك «سبيس» الخارج عن السيطرة.. قد يصدم القمر

لا تزال التخوفات في العالم مستمرة بسبب الصاروخ الذي يحمل اسم «سبيس إكس»، الذي قارب السبع سنوات على الانطلاق في الفضاء الخارجي لكوكب الأرض، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيضرب سطح القمر، مطلع شهر مارس المقبل.

انطلاق صاروخ في عام 2015

كانت البداية بإطلاق صاروخ يحمل اسم «فالكون 9» من ولاية فلوريدا الأمريكية في فبراير عام 2015، حيث كان انطلاق ذلك الصاروخ كجزء من مهمة بين الكواكب لإرسال قمر صناعي للطقس الفضائي في رحلة طولها أكثر من مليون كيلومتر عن الأرض.

بدء المرحلة الثانية المهجورة من الصاروخ

بدأت المرحلة الثانية المهجورة للصاروخ، عقب ذلك الانطلاق، حيث إنه عقب الانتهاء من حرق طويل لمحركاتها تمت عملية إرسال مرصد المناخ في الفضاء الواسع التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي؛ ليكون في طريقه إلى ما يسمى بنقاط «لاغرانج»، وهي موقع محايد الجاذبية يبعد أربع مرات مسافة بعد كوكب الارض عن القمر وفي خط مباشر مع الشمس.

نفاذ الوقود والافتقار إلى الطاقة الكافية

ويشار إلى أن المرحلة الثانية من الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة سبيس إكس، المملوكة للميلياردير الأمريكي إيلون ماسك التي باتت مهجورة وغير واضحة، قد أكملت عملية حرق المحركات قبل نشر مرصد المناخ في الفضاء، إلا أنه لم يعد هناك كمية كافية من الوقود من أجل إعادتها إلى الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى.

كما افتقر الصاروخ إلى الطاقة اللازمة للهروب من جاذبية نظام الأرض والقمر، جاء ذلك بحسب عالم الأرصاد «إريك بيرغر» في منشور على Ars Technica، وذلك بحسب ما أفادت به ArsTechnica، الأمر الذي جعل المرحلة الثانية للصاروخ في مدار فوضوي حول كوكب الأرض منذ فبراير.

واليوم وبعد نحو 7 سنوات من الفوضى وبحسب ما أعلنه العلماء، فإن المرحلة الثانية من الصاروخ ستصطدم بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية في غضون أسابيع قليلة قدرها المختصين بأن تكون في أول شهر مارس المقبل.