إيلون ماسك يتيح شراء سيارات «تيسلا» بـ«دوجكوين».. والعملة تقفز 16%

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا، إنه من الممكن شراء سيارات تيسلا الكهربائية عن طريق الدفع بالعملة الرقمية «دوجكوين»، حيث يواصل ماسك دعم هذه العملة بشكل متكرر عبر تغريداته على موقع يويتر.

دوجكوين ترتفع 16% خلال تعاملات اليوم

وسجلت عملة دوجكوين الرقمية ارتفاعات ملحوظة بعد تغريدة لـ«ماسك» لتقفز العملة بنحو 16% في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وبلغت مستوى 0.19 دولار، بينما ارتفعت بنحو 25.12% في آخر 24 ساعة مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، وفقاً لموقع «Coinmarketcap».

تيسلا تقبل الدفع بعملة دوجكوين

وأوضحت شركة تيسلا على موقعها الالكتروني، إنه يمكن شراء منتجات مثل CyberWhistle وCyberquad for Kids باستخدام العملة المشفرة «دوجكوين» وفقاً لـ«فوربس».

ماسك يتيح الدفع بعملة دوجكوين

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية، في تغريدة اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية بموقع تويتر، «إن تيسلا ستقبل عملة دوجكوين كدفعة للبضائع على أساس الاختبار».

أسباب دعم إيلون ماسك عملة دوجيكوين

وكشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 264 مليار دولار اعتبارا من 14 يناير الجاري وفقاً لـ«فوربس»، عن سبب دعمه لعملة الدوجكوين، مشيراً إلى أنه إذا كان بوسعها تسريع أوقات المعاملات وتقليل الرسوم، فستكون قادرة على التغلب على البيتكوين، كما دعم ملياردير تيسلا خطة من شأنها أن تدعم عمل دوجيكوين مع إيثريوم لتمكين المعاملات بشكل أسرع.

القمية السوقية لسوق العملات الرقمية

وتبلغ القيمة السوقية لإجمالي سوق العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يناير 2022، مستوى 2.015 تريليون دولار، بعد أن كانت بالقرب من مستويات 3 تريليونات دولار في شهر نوفمبر 2021، وسجلت حينها مستوى 2.9 تريليون دولار.

وكان ماسك، قد باع أسهم في تيسلا بلغت قيمتها نحو 1.02 مليار دولار، وذلك من أجل الوفاء بالتزاماته الضريبية.