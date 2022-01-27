غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، اليوم الخميس، إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشُعب والأعضاء المكملين، ومنصب نقيب المهندسين، ورئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف مقاعد النقابة الفرعية، والذي تم فتحه في 12 يناير الجاري، بمقر النقابة بأسيوط.

ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة، كذا الأعضاء المكملين على أن تجرى الانتخابات على المقاعد السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، والتي تشمل مقاعد شعبة الهندسة الكهربائية الثلاثة، ومقعدي الشعبة المدنية، ومقعدي الشعبة الهندسية المعمارية، بالإضافة إلى مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ومن المقرر أن يتم بدء إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

اجمالي المرشحين بانتخابات نقابة المهندسين في أسيوط

وأوضح المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط، أن إجمالي المرشحين للانتخابات بلغ 70 مرشحاً، منذ فتح باب الترشح حتى إغلاقه، حيث ترشح 4 مهندسين كأعضاء مجلس شُعبة الهندسة الميكانيكية، منهما مهندسان فوق السن، وثلاثة مرشحين كأعضاء مجلس شُعبة الهندسة المعمارية أحدهم فوق السن، ومرشح واحد تحت السن كعضو مجلس شُعبة هندسة التعدين، فيما تقدم سبعة مرشحين كأعضاء مجلس شُعبة الهندسة الكهربائية، كما تقدم ستة مرشحين للتنافس على مقاعد شُعبة الهندسة المدنية، جميعهم تحت السن، وتقدم مرشح واحد لمنصب عضو مكمل، وآخر لمنصب النقيب العام للمهندسين.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط أن المقاعد السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، قد تقدم للتنافس عليها 43 مرشحاً، حيث تقدم 18 مرشحًا للتنافس على المقاعد الثلاثة لشعبة الهندسة الكهربائية، كما تقدم 12 مرشحاً للتنافس على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية بأسيوط، و13 مرشحًا للمنافسة على مقعدي شعبة الهندسة المدنية بالنقابة الفرعية، لافتاً إلى أن الانتخابات شهدت إقبالاً كثيفاً للترشح في انتخابات نقابة المهندسين، خاصةً النقابة الفرعية بأسيوط.

أسماء المرشحين لمقعد نقيب مهندسي أسيوط

وحول منصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، أوضح «عليوة» أنه تقدم أربعة مرشحين للتنافس على مقعد نقيب مهندسي أسيوط، وهم كل من المهندس عبد الحكيم عليان، النقيب الحالي، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية السابق، والمهندس أبو العيون عرفات توني، أمين صندوق النقابة الفرعية، والمهندس أسامة محمد أنور، كآخر المتقدمين للترشح على منصب نقيب مهندسي أسيوط.