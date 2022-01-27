العمد وكبار العائلات أبرز الحضور في عزاء الصحفي ياسر رزق بأبوصوير

أدى المئات من أهالي مركز أبوصوير وأبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات الأخرى، واجب العزاء في الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية.

وأقامت أسرة الكاتب الراحل سرداق العزاء في مدخل مدينة أبوصوير، مساء اليوم الخميس، عقب تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي بمدينة القاهرة، بعد صلاة الظهر اليوم.

الحزن يخيم على مركز أبوصوير

وشهد مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية حالة من الحزن بعد انتشار خبر وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأخبار، صباح أمس الأربعاء.

ونعى عدد كبير من الأهالي وفاة الصحفي ياسر رزق، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي تحولت إلى ما يشبه دفتر عزاء لرثاء الكاتب الراحل.

وقال عدد كبير من المواطنين أبناء مدينة أبوصوير إن الراحل كان يعمل على مساعدة عدد من الأسر المحتاجة، إضافة إلي علاقته الطيبة بأهالي مركز ومدينة أبوصوير والمراكز المجاورة.

الأسرة تتلقى العزاء

وبدأت أسرة الفقيد في تلقي واحب العزاء مساء اليوم الخميس في مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية بعد تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

وأقامت الاسرة سرادق العزاء صباح اليوم الخميس بمدخل مدينة أبوصوير في الإسماعيلية لاستقبال المعزين من أهالي مركز أبوصوير.

وتوافد عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على سرادق العزاء لتأدية واجب العزاء في الفقيد فيما ينتظر الأهالي عودة أشقاء وأسرة الكاتب ياسر رزق من القاهرة عقب تشييع الجثمان.

وولد الكاتب الصحفي ياسر رزق في مركز أبوصوير في الإسماعيلية عام 1965 والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1986 ليعمل صحفياً بمؤسسة أخبار اليوم.