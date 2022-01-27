وصول جثمان الراحل ياسر رزق إلى مثواه الأخير بمقابر وادي الراحة

وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إلى محطته الأخيرة بمقابر وادي الراحة، على طريق العين السخنة، برفقة أسرته وعدد من أصدقائه وعائلته.

ووري جثمان الراحل الثرى، وسط حالة من الحزن، سيطرت على زوجته وأبنائه ومحبيه، إذ حرص عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، على مرافقته رزق، في الطريق إلى مثواه الأخير.

جنازة الكاتب الصحفي ياسر رزق

انطلقت جنازة ياسر رزق، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، من مسجد المشير في التجمع الخامس، بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.

وانهارت أرملته الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، قبل تشييع الجثمان، وحاول الحضور مواساتها، إذ ودعته، قائلة: «مع السلامة يا حبيبي»، وسط حضور كبير من محبي الكاتب الراحل وعلى رأسهم وزيرة الثقافة، ووعدد من الوزراء السابقين.

وشارك في الجنازة عدد من القيادات الصحفية، في مقدمتهم: الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، والنائب مصطفى بكري، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الحالي.