ريهام عبدالحكيم تطلق أغنية «قبل أما أنام» على «يوتيوب» (فيديو)

طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم أغنيتها الجديدة «قبل أما أنام»، باكورة أغنياتها الجديدة لعام 2022، عبر قناتها على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وعبر المنصات الرقمية والإلكترونية.

«قبل أما أنام» أولى أغنيات ريهام عبدالحكيم في 2022

أغنية ريهام عبدالحكيم الجديدة من كلمات سلامة علي، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال وتقول كلماتها:

قبل أما أنام بتجيلي حالة غريبة وأسرح بالساعات

وأنسى إني كنت هنام خلاص وياخدني فيلم الذكريات

معرفش أنام وأفضل أفكر سيبت مين وخسرت مين

وكنت م اللي ظلموا ناس ولا أنا م المظلومين

ألقى الدموع نزلت أوام على حد كان زمان معايا

مالقتش حد يعوضه وطلعت بخسر في النهاية

دار الأوبرا آخر حفلاتها

كانت ريهام طرحت، العام الماضي، أغنية جمعتها بالفنان الكويتي عبدالعزيز الشايجي بعنوان «لقيت نفسي»، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، وألحان عبدالعزيز الشايجي، وتوزيع موسيقي هارون، ومكساج محمد جودة وقدمت باللهجتين المصرية والكويتية، ومونتاج محمد عصام.

يذكر أن آخر حفلات الفنانة ريهام عبد الحكيم، كانت حفلات صوت السينما، مع الفنان مدحت صالح، وكذا حفلات مهرجان الموسيقى العربية، التي نظمت في دار الأوبرا المصرية مع المطرب صابر الرباعي.