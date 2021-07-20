ريهام عبدالحكيم: مخرجة مسلسل «أم كلثوم» قالت لي عاوزة الرقبة دي معايا

وجهت نسمة محجوب، الشكر للمؤلف الموسيقي والملحن هشام نزيه: «أحب أن أشكر هشام نزيه على وجوده في حياتي، وقدمت معه تتر ليالي أوجيني وأغاني فيلم الكنز، وشاركت معه في موكب نقل المومياوات، وتتر أفراح القبة وقلت فيه آهة قصيرة ولم أغنِ فيه أي كلمة، وباقي التتر كان موسيقى فقط، فأنا أحب العمل معه، وجرأته، وأفكاره، لأن ألحانه غريبة».

مزيكا هشام نزيه مختلفة

أما الفنانة ريهام عبدالحكيم، فقالت: «أحيي هشام نزيه من كل قلبي، وكان أول تعامل لي معه في موكب نقل المومياوات، فهو إنسان عبقري، وأشكر أيضا المايسترو نادر عباسي»، كما وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية لهشام نزيه: «المزيكا بتاعته مختلفة».

ماجاش زي عمار الشريعي

وأوضحت ريهام عبدالحكيم أنها شاركت في مسلسل "أم كلثوم" من إخراج المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، حيث التقت الموسيقار الراحل عمار الشريعي لأول مرة: «ماجاش زيه وكان عبقري ودمه خفيف وألحانه مختلفة وتوزيع ماقدرش أتكلم عنه».

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي، المطربتين نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم في حلقة الثلاثاء، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، حيث علقت على مشاركتها في المسلسل قائلة: «إيه الخدود الحلوة دي»، لترد عليها ريهام عبدالحكيم: «رقبتي أول حاجة لفتت انتباهها، قالت لي عاوزة الرقبة دي معايا، وكانت سعيدة بالنسبة لي».

وغنت ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب أغنية «بالورقة والقلم» و«يا محروسة»، كما غنت ريهام عبدالحكيم أغنية «فيها حاجة حلوة».

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «فيها حاجة حلوة بتتعبنا وبرضه بنحبها أوي».

كما غنت نسمة محجوب تتر «ليالي أوجيني»، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه، حيث صفقت لها الإعلامية لميس الحديدي على الهواء، قائلة: «أريد أن أحيي الفرقة لأنها أغنية صعبة وتحتاج إلى أوركسترا».