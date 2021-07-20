ريهام عبدالحكيم: زوجي يتفهم طبيعة عملي وقال لي «أنا بحب نجوميتك»

قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إنها تزوجت في يوم 12-12-2012، ولديها طفلة تدعى «هنا»: «سمتها كده عشان حلمت بالاسم ده، قبل الحمل، وزوجي يحب الفن والتمثيل والغناء ويتفهم طبيعة عملي لأقصى درجة، وشجعني بشكل كبير وقال لي أنا بحب نجوميتك».

بداية التعارف

وروت «عبدالحكيم» خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، قصة تعرفها على زوجها: «لفت انتباهي، وكان في أصدقاء مشتركين ما بينا في الأوبرا، وجالي في عقر داري، لأني مكنتش راضية أخرج معاه ولا أقبل عزومته في أي حاجة، ولما جه اتعرفت عليه وسط صحابه بمركز الإبداع الفني، والمخرج الكبير خالد جلال، كان شاهدا على قصة حبنا».

بداية مشوارها الفني

وبدأت ريهام عبدالحكيم، الغناء مع كورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشاركت في مسلسل كوكب الشرق، الذي جسد حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، كما تغنت بالعديد من المقدمات الغنائية لمسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية ناجحة.

حفل النافورة

وقدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، بمشاركة نجمة الأوبرا ريهام عبدالحكيم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، مساء الجمعة 16 يوليو، على مسرح النافورة.

ومن بين هذه الأغاني «في يوم وليلة»، و«أمل حياتي» لمحمد عبدالوهاب، «ع اللي جري» لحلمى بكر، «ياغريب الدار» و«عجبا لغزال» لفؤاد عبدالمجيد.