أضرار تناول أطعمة تحتوي على مواد حافظة.. نصائح لاستبدالها

تنتشر في مختلف الهايبرات وتلقى عشق الكثيرين الذين يتناولونها في مختلف المناسبات ومعظم الأوقات، لمذاقها المميز وسهولة أكلها، لكنهم لا يعلمون أضرارها، فيقبل العديد من الأشخاص على شراء مختلف المنتجات المزودة بالمواد الحافظة التي تضر بصحتهم دون أن يدرون.

نعمة عبدالهادي أخصائية طب الأطفال والتغذية العلاجية، شرحت أضرار تناول مختلف المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة، وما تضعه الشركات المنتجة بها من مواد تساعد في مد فترة صلاحيتها بشكل أطول، سواء كانت عصائر معلبة أو سناك أو مقرمشات محفوظة.

فرط حركة وتشتيت انتباه وفقدان تركيز

وأشارت عبدالهادي، في فيديو لها نشرته صفحة وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذه المواد الحافظة ينتج عنها فرط حركة وتشتيت الانتباه وفقدان التركيز، وعلى المدى البعيد تؤدي إلى فقدان شهية لان انت أخدت سعرات حرارية سالبة لا يوجد بها أي قيمة غذائية.

وأضافت أخصائية التغذية، أن المواد الحافظة تؤدي إلى الإصابة بالسمنة (لان كل الحاجات سواء حلويات ومقرمشات وهي غير صحية وبها مواد محفوظة)، كما قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية، لأن بعضها يكون كيميائي يشكل خطوة على المعدة والأعضاء الداخلية لجسم الإنسان.

كما أن من أضرار المواد الحافظة الإصابة بمرض السكري، فيصبح الشخص أكثر قابلية للتعرض للأمراض المزمنة مثل مرض السكر والكلى.

وحذرت طبية التغذية أصحاب أمراض القلب من تناولها، فهي تساهم في تصلب الشرايين وقصور في القلب.

نصائح لاستبدال المواد الحافظة

يمكن استبدال المنتجات التي تحتوي على المواد الحافظة بالمأكولات والعناصر الغذائية الطازحة مثل ثمرة فاكهة أو مكسرات، كما شددت على ضرورة الحرص على قرائة مكنوات المنتجات عند شرائها، حتى نكون على دراية ووعي بالأكل الصحي السليم ونبتعد عن المواد الغذائية الضارة الغير مفيدة للإنسان.