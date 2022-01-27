شيرين عبد الوهاب تعلن وفاة جدة حسام حبيب

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة طليقها الفنان حسام حبيب، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

شيرين: المرحومة العزيزة الي قلبي

وكتبت «شيرين» عبر «تويتر»: « بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ جدة حسام حبيب».

يذكر أن شيرين وحسام حبيب انفصلا رسميا مع نهاية العام الماضي 2021.