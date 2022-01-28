«الضرائب» تعلن حالة الطوارئ من أجل «القيمة المضافة»

أعلنت مصلحة الضرائب، حالة الطوارئ الأسبوع المقبل، لتلقي إقرارات القيمة المضافة، بالنسبة الممولين قبل انتهاء المهلة المحددة لسداد الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، عن شهر ديسمبر 2022، بنهاية شهر يناير الحالي.

وأكدت مصلحة الضرائب، بحسب كتاب دوري، استمرار العمل بكل المكاتب الأمامية بالمأموريات الضريبية، التي يصل عددها إلى 10 مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع، إلى جانب مقر بقاعة مبنى الخزانة العامة للدولة، اعتبارا من السبت حتي الاثنين 31 يناير، بداية من التاسعة صباحا، حتى الثامنة مساء، مشيرة إلى أن استمرار العمل بكل المأموريات، لتقديم كل أوجه الدعم الفني اللازمة، لتلقي إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

إقرارات الضريبة على القيمة المضافة

تابعت «الضرائب»، أن حالة الطوارئ جاءت بتعليمات من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، لتفرض استمرار العمل بالمكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك قاعة الخزانة العامة بميدان لاظوغلي بوسط القاهرة من 29 - 31 يناير 2022، لاستقبال الممولين لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتلقى إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، أن القرار جاء للتيسير على الممولين، خاصة أن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر ديسمبر 2021، تنتهي مهلة تقديمه في31 يناير 2022، مؤكدة أن المصلحة تسعى دائما لمد جسور الثقة مع الممولين.

كيفية التواصل مع مصلحة الضرائب

ولفتت «الضرائب»، إلى إمكانية تواصل المواطنين والممولين مع مصلحة الضرائب المصرية، من خلال الروابط التالية:

صفحة فيسبوك الرسمية للمصلحة https://www.facebook.com/tax.egypt

قناة يوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

رابط صفحة المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على إنستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt