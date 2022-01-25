الضرائب: نستهدف تريليون جنيه بضم الاقتصاد غير الرسمي.. وانتهاء عصر الفواتير المضروبة

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع قيادات مصلحة الضرائب سوبيريور بيزنيس للبرمجيات بحضور قرابة 150 شركة حول الفاتورة الإلكترونية وطرق تطبيقها والصعوبات التي تواجه المتعاملين بها.

جهود الضرائب

وقدّم محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على جهود إزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجه الممولين والمجتمع الصناعى. وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعطى مميزات قوية للمجتمع الضريبى.

واستعرض الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طريقين لتسجيل الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين في التسجيل وتشمل طريقتين، الطريقة الأولى التقليدية وتستغرق 4 أيام حال حضور صاحب الشأن عليه التوجه للمأمورية بمحفظة أوراق وتشمل أصل بطاقة الرقم القومى وأصل البطاقة الضريبية وخطاب تفويض من الشركات للتسجيل وبيانات الشركات بالكامل ثم بيانات المفوض «المدير المسئول»، أما في حال حضور الوكيل فيتم تقديم كل ما سبق بالإضافة إلى أصل التوكيل سارة وصورة منه.

الطريقة الثانية وهى التسجيل الذاتي وتستغرق ساعتين فقط ويتطلب وجود ختم إلكتروني ثم الدخول إلى موقع المنظومة على الإنترنت وبدأ التسجيل وملئ خانات رقم التسجيل الضريبي فتظهر شهادة التسجيل وكتابة الرقم السرى ثم تقوم بملئ بيانات الشركة وكتابة الرقم السرى الذى يأتى على الموبايل أو الإميل ثم يتم إتمام التسجيل بإرسال إميل للشركة ورسالة على الموبايل لإنهاء التسجيل.

ضم الاقتصاد غير الرسمي

ووفقا لمدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية تستهدف المصلحة خلال العام الجديد 2022 تحقيق 1 تريليون جنيه حصيلة ضريبية عبر خطة تستهدف توسيع شرائح الممولين وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي حيث يُمثل نحو أكثر من 50% من حركة الاقتصاد.

وأوضح «الجيار» أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يستلزم تكويد جميع السلع بلا استثناء المتداولة في مصر في الحكومة مشيرا بأن هناك نوعين من الأكواد فقط لتسجل السجل في الدولة وهما كود " GS1 وكودEGS حيث لا يتم الإعتراف بأى أكواد من جهات أخرى.

وأشار «الجيّار» إلى أن تطبيق المنظومة ليس الهدف منه تحصيل الضرائب وإنما هو تنظيم السوق في مصر وميكنة وحوكمة حركة تداول السوق وتتبع تداول السلع والخدمات ضمن خطوة القيادة السياسية لمنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات والإلتزام بالمواصفات الاوربية ضمن رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الوطنى.

وأعلن مدير إدارة العملاء العملاء بمصلحة الضرائب المصرية عن القضاء نهائيا على الفواتير المضروبة في السوق حيث تم تطبيق الفاتورة الإلكترونية الآن على 4 مشروعات مختلف هم G2G الخاص بالمجتمع الحكومى ويرعاه وزارة الاتصالات و B2B والخاص بالشركات وترعاه مصلحة الضرائب B2C والمسئولة عنه وزارة المالية C2C والخاص بالتعامل بين المواطنين وبعضهم.

الفاتورة الإلكترونية

على صعيد متصل قال سيد موسى نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط بشركة سوبيريور بيزنيس للبرمجيات بأنه يستهدف تقديم الدعم للممولين للربط على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم حلول متكاملة لتخطيط موارد المؤسسات، في مجالات مختلفة أبرزها الفاتورة الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمى للقطاع الصناعى.

وتُقدم شركة سوبيريور بيزنيس للبرمجيات خدماتها الذكية في الحلول المتكاملة لعدد 40 شركة عالمية ولها أفرع في أغلب الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.