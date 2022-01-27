مصطفى خاطر: الترويج للسياحة سبب مشاركتي في فيلم «تماسيح النيل»

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته، بطرح فيلم «تماسيح النيل»، أمس الأربعاء، في جميع دور العرض في مصر، ومشاركته البطولة للفنان خالد الصاوي، وهنادي مهنا، وسوزان نجم الدين، وكريم عفيفي.

وقال الفنان مصطفى خاطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أحداث فيلم «تماسيح النيل»، تدور على مركب في طريقها إلى الأقصر وأسوان، ويوجد عليها عصابة وتدور الأحداث حول خطط العصابة الإجرامية.

مصطفى خاطر يكشف سبب قبول فيلم تماسيح النيل

وأضاف، أن سبب قبول العمل هو أن قصة الفيلم مختلفة، وأن العمل يحمل اسم المخرج سامح عبد العزيز، فهو مخرج عظيم على حد وصفه، وأنه يمتلك خبرة وتاريخ كبير، موضحا أن كتابة الإسكربت كانت هائلة، «وكل حاجة في الفيلم شجعتني إني أقبل العمل وأشارك في الفيلم، لأنه يشجع السياحة المصرية، ويروّج للأماكن السياحية في الأقصر وأسوان».

وتابع أنه لا يهتم بشأن البطولة المنفردة أو الجماعية، لأنه دائما ينظر للعمل ككل ورأى أنه مختلف، فيشارك في العمل دون النظر إذا كانت البطولة جماعية أو منفردة.

وعن الصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير، قال إن عدد النجوم كان كثيرا، فكان يتطلب جهدا كبيرا لجمعهم ليس إلا، إنما الفيلم كانت كواليسه مليئة بالحب.

مصطفى خاطر يكشف مشروعاته الفنية المقبلة

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، أوضح أنه يخوص تصوير مسلسل «البيت بيتي» مع كريم محمود عبد العزيز، وميرنا جميل، وسليمان عيد، ومحمد محمود عبد العزيز، وعدد كبير من النجوم الشابة، ومن تأليف كنزو عبد الوهاب، وإخراج خالد مرعي.

واختتم حديثه عن مسرح مصر، قائلا إنه يحب هذه التجربة جدا، وهي صاحبة الفضل لظهوره في السينما والدراما، وأنه سعيد وفخور بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها، فهذا الحديث جعله يختار أعماله بدقة.