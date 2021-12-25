مصطفى خاطر وهنا شيحا يشاهدان «مربع برمودة» بصحبة محمد أنور «فيديو»

حرص مصطفى خاطر وهنا شيحا، اليوم، على مشاهدة فيلمهما الجديد «مربع برمودة» مع الجمهور داخل سينما مول العرب، وذلك لمتابعة ردود الفعل بشأن الفيلم الذي بدأ عرضه الأربعاء الماضي في السينمات.

مصطفى خاطر وهنا شيحا يلتقطان الصور مع الجمهور

والتقط «خاطر» و«هنا»، الصور التذكارية مع الجمهور من جميع الشرائح العمرية المختلفة، الذين أشادوا بالفيلم وأكدوا أنه عمل كوميدي تشويقي يليق بنجومه، ويناسب كل الأعمار.

محمد أنور يهنئ مصطفى خاطر بفيلمه الجديد

وحضر الفنان محمد أنور، أحد أبطال فريق مسرح مصر، العرض، بصحبة خاطر وهنا؛ لتهنئة فريق العمل بعرض الفيلم، كما لعب مباراة تنس طاولة مع «خاطر وهنا» على «ترابيزة» مرسوم عليها أفيش الفيلم، وذلك وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وحضر العرض أيضاً، الساحر كريس المصري، الذي قدم عدة فقرات فكاهية مع مصطفى خاطر، وعدد كبير من الجمهور خاصة الشباب والأطفال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، وترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية، وتم تصوير مشاهد الفيلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت الـ 30 لوكيشن.

ويشار إلى أن المقصود بكلمة «برمودة»، الشهر القبطي المعروف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل، ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.