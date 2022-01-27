خالد الصاوي عن فيلم «تماسيح النيل»: «بحاول دايما أشتغل مع اللي بحبهم»

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته، بطرح فيلم «تماسيح النيل»، الذي يشارك في بطولته رفقة سوزان نجم الدين، وهنادي مهنا، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، وويزو، ولمى كتكت، وكريم عفيفي، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

خالد الصاوي: «بحاول أشتغل مع اللي بحبهم»

وقال الفنان خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، لأنه يحبهم على المستوى الشخصي، موضحا أنه دائما ما يراعي هذه النقطة دائما في أعماله، ولكن أحيانا الظروف تحكم عليه بالعمل مع نجوم لا يفضل العمل معهم.

خالد الصاوى: تجربة مسرح مصر «هايلة»

وأضاف «الصاوي»، أن تجربة مسرح مصر جعلت من أبطالها نجوما وهي تجربة «هايلة، وممتازة» على حد وصفه، موضحا أن بها نقاط إيجابية، ونقاط سلبية يجب مراعاتها في العروض القادمة، وهذا الكلام كونه متفرجًا وليس ناقدا فنيا.

وتدور أحداث فيلم «تماسيح النيل»، في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

ويذكر أن الفنان خالد الصاوي قد ظهر برفقة زوجته في العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، الذي أقيم أول أمس بإحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، بينما حرص عدد من النجوم لحضور العرض لتهنئة أبطاله منهم علي ربيع، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد من النجوم الشابة.

وحضر أبطال العمل سوزان نجم الدين، مصطفى خاطر، خالد الصاوي، هنادي مهنا برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، محمد جمعة، والمخرج سامح عبد العزيز.