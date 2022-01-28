كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخي «كروز» بعيدي المدى

أجرت «بيونج يانج»، بنجاح تجارب إطلاق صاروخي «كروز» بعيدي المدى، وصاروخين تكتيكيين موجهين «أرض-أرض» هذا الأسبوع، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن أكاديمية علوم الدفاع لكوريا الشمالية أجرت التجربتين الصاروخيتين يومي 25 و27 يناير الجاري لتحديث نظام صواريخ كروز بعيدة المدى، ولتأكيد قوة الرؤوس الحربية التقليدية للصواريخ الموجهة «أرض-أرض».

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أشارت أمس الخميس، إلى أنها رصدت عمليات إطلاق من داخل وحول مدينة هامهونج الواقعة على ساحلها الشرقي، في حوالي الساعة 8 صباحًا و8:05 صباحًا على التوالي، موضحة أن الصاروخين طارا نحو 190 كيلومترًا على ارتفاع 20 كيلومترا.

إصابة هدفا في جزيرة غير مأهولة شمال شرقي كوريا الشمالية

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن الصاروخين، أصابا بدقة هدفا في جزيرة غير مأهولة بالبحر قبالة بلدة كيلجو بإقليم هانجكيونج الشمالي، شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«يونهاب»: الصاروخان التكتيكان الموجهان هما النسخة المطورة من صاروخ «كيه إن 23»

من جانبها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه وفق صور نشرتها كوريا الشمالية، يبدو أن الصاروخين التكتيكين الموجهين هما النسخة المطورة من صاروخ «كيه إن 23»، الذي يشبه صاروخ إسكندر الباليستي الروسي.

ويعد هذا الإطلاق السادس من نوعه منذ مطلع العام الجاري 2022 ويأتي بعد يومين فقط من إطلاق بيونج يانج صاروخي كروز بعيدي المدى في يوم 25 ينايرالجاري.

ولم يشرف زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، على ما يبدو على التجارب الصاروخية، فيما قالت الوكالة الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد تفقد مصنع ذخيرة ينتج نظام أسلحة رئيسية برفقة شقيقته «كيم يو-جونج» و المساعد المقرب للزعيم، سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية بالحزب الحاكم «جو يونج-وون» وغيرهما.

«الأمم المتحدة»: قلقون إزاء استمرار بيونج يانج في إطلاق الصواريخ الباليستية

بدورها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الخميس، عن قلقها إزاء استمرار بيونج يانج في إطلاق الصواريخ الباليستية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن عمليات الإطلاق المتتالية للصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية شكلت قلقا كبيرا للمجتمع الدولي.

وأضاف دوجاريك، أنه يجب استئناف الحوار الدبلوماسي بهدف نزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه.