شاب ينهي حياته بمنزله في أسيوط.. وأسرته: «بسبب تراكم الديون»

أقدم شاب على الانتحار شنقا، بسبب سوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه، بقرية الحواتكة، التابعة لمركز منفلوط، في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى منفلوط المركزى، بوصول شعبان مصطفى سيد عطية، 27 سنة مقيم بالحواتكة، دائرة المركز، جثة هامدة، منتحرا خنقا، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أفراد الأسرة أشاروا إلى أنهم فوجئوا به منتحرا شنقا داخل منزله.

سبب الانتحار

وبسؤال أسرة المتوفى عن سبب إقدامه على الانتحار ذكروا أن السبب هو سوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية تسببت فى تراكم الديون المالية عليه، فقرر التخلص من حياته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالمتابعة.

مصرع مسن فى حريق بشقته

وفى سياق آخر تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق في عمارة سكنية بشارع أبوبكر الصديق، بمنطقة فريال، ووجود صاحب الشقة بداخلها.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بعمارة 31 بشارع أبوبكر الصديق منطقة فريال، دائرة القسم، لسبب غير معلوم، وتم السيطرة على الحريق والإطفاء والتبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية.

المتوفى مهندس زراعي بالمعاش

وتبين من المعانية أن الحريق أسفر عن وفاة مالك الشقة محمود أحمد بدوي، مهندس زراعي بالمعاش، وتم نقله بمعرفة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، بعد قرار النيابة، كما نتج أيضا احتراق محتويات الشقة بالكامل.