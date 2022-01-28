تايوان تكتشف 12 إصابة بالمتحور المتخفي وتحول ميناء رئيسيا لمنطقة حمراء

اكتشفت السلطات التايوانية 12 حالة تم تشخيصها كإصابات بالمتحور الفرعي من أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا، أو ما يطلق عليه المتحور المتخفي، وربما كان انتقال العدوى عبر عامل إندونيسي، وفق ما ذكر اليوم موقع «تايوان نيوز».

وأوضح الموقع أنه من بين 72 حالة مرتبطة بمجموعة مصابة بفيروس كورونا في ميناء «كاوشيونج»، تم العثور على 12 حالة تحتوي على متحور أوميكرون الفرعي، الذي بدأ ينتشر بسرعة في أوروبا ويبدو أنه أكثر عدوى.

مخاوف من تفشي المتحور الفرعي في مدرستين بتايوان

وأعلن مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة (CECC) في تايوان، أمس، أنه تم اختبار التسلسل الجيني لـ72 حالة مرتبطة بمجموعة ميناء «كاوشيونج»، بما في ذلك عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، وثلاثة موظفين من مصانع الحديد والعمال المهاجرين، وطالب بجامعة «كاوشيونج» الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، ومن بين هذه الحالات، تم العثور على 12 حالة تحمل نوع أوميكرون الفرعي، وهناك مخاوف من أن الحالات الأخيرة التي تم العثور عليها في مدرستين يمكن أن تكون حاملة لنفس المتحور.

ميناء «كاوشيونج» في تايوان يتحول لمنطقة حمراء

وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس في تايوان، تم اختبار أكثر من 20000 شخصا في منطقة الميناء، في غضون ثمانية أيام، مع التركيز بشكل خاص على عمال الميناء، كمنطقة حمراء للإصابة بالمتحور الفرعي.

وفي مؤتمر صحفي في ذلك اليوم، قال عمدة «كاوشيونج»، تشين تشي ماي، إنه في المنطقة الحمراء من الميناء، من بين 12469 شخصًا تم اختبارهم، تبين أن 10 مصابين بفيروس كورونا، وهو ما يمثل معدل إيجابية عينات بنسبة 0.08٪.

وأشار تشين إلى أن السمة الرئيسية لأوميكرون، هي أن ظهوره سريع جدًا، ويحدث في اليوم الثاني أو الثالث بعد الإصابة، وقال العمدة إن الناس يصبحون معديين على الفور تقريبًا، لكن معظمهم يعانون من أعراض خفيفة فقط أو بدون أعراض.