طبيب روسي: عدد كبير من متعافي «أوميكرون» أصيبوا مرة أخرى بالمتحور الجديد

أكد البروفيسور ودكتور العلوم الطبية، أنطون إرشوف أن هناك عدد كبير من الأشخاص المتعافين بعد الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، تكررت إصابتهم بالعدوى مرة أخرى، بعد شهر واحد فقط من شفائهم.

ونقلت وكالة أنباء روسيا اليوم، تصريحات الطبيب التي أدلى بها قائلًا: إن الأعراض تشير إلى أن هؤلاء المرضى، تعرضوا للإصابة المتكررة بنوع إفريقي جديد من «SARS-Cov-2».

المتحور الجديد يتسم بقدرته على التكاثر

قال «إرشوف»، إن السمة الرئيسية المميزة لمتحور كورونا الجديد، تكمن قدرته المستمرة في التكاثر على الأغشية المخاطية في جهاز التنفس العلوي ولا ينزل إلى الشعب الهوائية والرئتين وأنظمة الجسم الأخرى. هذا هو سر مقاومته للأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد المرض أو التطعيم .

وتابع أن هناك تكهنات في هذه الأونة، تفيد بأن المتحور الجديد «أوميكرون»، يتطور وفقا لسيناريو السارس العادي، وفي حال الإصابة المتكررة، يكون مساره أقل خطورة.

وأوضح طبيب العلوم الطبية، أن نجله أصيب قبل فترة بـ«أوميكرون»، مشددًا على عدم القول إن مساره متحور كورونا الجديد يكون سهلا، لكنه لم يكن مميتا في الوقت نفسه، وربما في مثل هذا السيناريوهات تمرض الأسرة بأكملها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ما زال أمرا ضروريا

شدد الطبيب الروسي، على أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ما زال أمرا ضروريا وخاصة للمواطنين المعرضين للخطر وبينهم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة وإنه على يقين بأن في كل حال من الأحوال من الأفضل تعريف الجسم بالفيروس بطريقة مخطط لها مسبقا وعدم انتظار الإصابة بالعدوى.

كان الدكتور إسلام حسين، المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنه الممكن تعرض الأشخاص للإصابة، على الرغم من تلقي اللقاح، لكن الإصابة في هذه الحالة، ستكون عبارة عن دور برد خفيف، أو رشح لمدة أيام قليلة.