عوض تاج الدين: متحور أوميكرون ينتشر بسرعة 3 أضعاف كورونا الأصلي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في خلل كبير لكل دول العالم اقتصاديا وصحيا، ولا يزال الوباء في الانتشار: «كل يوم نسمع عن تحور جديد وأدوية وتطعيمات وإصابات، والملاحظ أن زيادة حالات الإصابات خلال الفترة الحالية هو متحور أوميكرون».

تاج الدين: الفرد المصاب بالمتحور الجديد يعدي عائلة بأكملها

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قدرة المتحور الجديد في الانتشار هائلة وتقترب من 3 أضعاف فيروس كورونا الأصلي، و4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية أو العادية، كما أن إصابة الفرد بالمتحور الجديد تتسبب في إصابة عائلة بأكملها وليست أسرة فقط، وهو ما يحدث على مستوى العالم.

وأوضح أنه ومن الناحية العملية فلم تتضح أمور الجائحة بعد، لكن من ناحية التوقعات العلمية أو الفنية، فالتوقع بأن تلك التحورات ستبدأ في الهبوط، لكن سيتوطن الفيروس في المجتمعات كالإنفلونزا الموسمية أو الفيروسات التنفسية المنتشره والفيروسات.

وتابع: «الأدوية المكتشفة حديثا هي أدوية ضد الفيروسات وتقلل قدرة الفيروسات على التكاثر بداخل الخلايا البشرية، وخلال الفترة الماضية استخدمنا أدوية ضد الفيروسات كانت تعالج أمراضًا أخرى كإيبولا ونقص المناعة المكتسبة الإيدز، واستخدمنا دواء وأثبت أن فيه تأثيرا إيجابيا وهو دواء ياباني كان يعالج الإنفلونزا الموسمية، وهناك شركتان انتجتا دواء جديدا».

الدواء لا يصرف إلا بتذكرة طبية

وأكد أن الدواء الجديد لا يصرف إلا بتذكرة طبية وهناك الكثير من الاحتياطات المهمة قبيل صرف واستخدام هذا الدواء، حيث إن الدواء لا يستخدم للسيدات الحوامل أو متوقعات الحمل والمرضعات وممن هم أقل من 18 عاما، وممن يعاني أمراضا في الكلي: «لازم الدكتور يقيم قبل ما يكتب الدواء للمريض، ومش كل واحد عنده حاجة بسيطة وماعندهوش مرض مصاحب ياخد الدواء، ولكن فيه فئات معينة هي اللي هتاخد الدواء».