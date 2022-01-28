لإنقاذ هاتفك بعد سقوطه في الماء.. إليك هذه الخطوات البسيطة

أصبح استخدام الموبايل، عادة مهمة وأساسية في الحياة اليومية بين الكثيرين، كونه ساهم في تسهيل الحياة وسرعة التواصل مع الآخرين وإنهاء الأعمال العديدة الخاصة بالمستخدمين، فضلا عن ما يقدمه من محتوى ترفيهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،لذا يحاول الجميع حماية الهاتف من التلف.

وفي بعض الأحيان، يتعرض الموبايل إلى السقوط في المياه بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى تلف الهاتف، لذلك نقدم من خلال التقرير التالي حيل بسيطة يمكن فعلها عند وقوع الهاتف في المياه لتجنب ذلك، وفقا لحديث مهندس الإلكترونيات إيهاب جمال، لـ«الوطن»:

كيف تحمي الهاتف من التلف عند سقوطه في المياه؟

قال مهندس الإلكترونيات إيهاب جمال، إن الهواتف المحمولة الحديثة أصبحت تتميز بقدرة عالية على مواجهة التعرض للمياه، ولكن هناك حيل بسيطة يمكن الاستعانة بها لتجنب تلف الهاتف دون الحاجة إلى متخصص، وتتمثل في:

- عند وقوع الهاتف في المياه، يجب استخراجه سريعا، ثم إيقاف تشغيله على الفور لفصله، وتجنب الضغط على شاشته إطلاقا أو أي من الأزرار الخاصة به.

- بعد ذلك، يتم إزالة البطارية والشرائح الموجودة في الهاتف، وذلك للهواتف المسموح بها إزالة البطارية منه.

- يجب تجنب تجفيف الهاتف الذي وقع بالمياه بمصفف الشعر، لمنع حدوث أضرار به.

- مسح الهاتف بعد خروجه من المياه بقطعة قطنية لمسح جميع المياه الموجودة به.

- بعد ذلك، يجب التأكد من عدم دخول المياه إلى مخارج الهاتف، والتي تتمثل في «السماعة الداخلية والخارجية، ومخرج الشاحن».

- ترك الهاتف حتى يجف تماما، ويمكن الاستعانة بالأرز لتجفيفه، من خلال لفه بقطعة قماش ووضعه في الأرز لمدة زمنية طويلة تصل ليوم كامل، ثم إعادة استخدامه.

- وفي حال عدم عودة الهاتف للعمل، يجب الذهاب به إلى التوكيل أو إلى أحد المتخصصين به.