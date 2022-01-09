19 خدمة «أون لاين» لتطبيقات الهاتف البنكية.. والتسجيل ببصمة اليد

تعتمد البنوك المصرية في الوقت الحالي على الابتكار في مجال الخدمات المالية، في محاولة منها لمواكبة التكنولوجيا المالية والاستفادة من مميزات شركات «الفين.تك FinTech» التي صارت منافسا قويا للأنظمة المالية الحالية، وكلاهما يسعى لتسخير التقنيات الحديثة لخدمة قطاع المدفوعات.

واهتمت البنوك في الآونة الأخيرة بإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية للأفراد والشركات عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي صارت أساسية في الحياة اليومية، ليتمكن المتعاملون مع القطاع المصرفي من إنهاء أغلب معاملاتهم المالية وشراء شهادات الادخار أو فتح حساب مصرفي، عبر استخدام تطبيقات الموبايل البنكي Mobile Banking أو الإنترنت البنكي Internet Banking.

مزايا خدمة الإنترنت والموبايل البنكي من بنك مصر

تمكن منظومة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online من بنك مصر، عملاءه من إجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان بعد تطويرها، حيث يمكن متابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها وجميع المعاملات البنكية، بجانب الآتي:

- التقديم على طلب قرض وشراء شهادات وربط الودائع.

- إمكانية فتح حساب إضافي.

- الإطلاع على كشف الحساب البنكي ومعرفة أسعار الصرف.

- طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو ائتمان، أو طلب إيقاف بطاقة مؤقت، أو سداد بطاقة ائتمان.

- التحويل بين الحسابات داخل بنك مصر، أو من حساب لآخر خارج مصر.

- طلب إصدار دفتر شيكات.

- إضافة تعليمات مستديمة.

- إعداد القوائم والتعليمات المفضلة.

- دفع الفواتير والالتزامات الشهرية وشحن الهاتف.

- حجز الدور في الفرع.

- فتح حساب أو شراء شهادات «كنانة» للمعاملات الإسلامية.

- التحويل للمحافظ الإلكترونية داخل مصر.

- التحويل لأي حساب أو بطاقة داخل مصر.

- التحويل إلى البطاقات الائتمانية داخل بنك مصر​.

- يتيح بنك مصر إمكانية التسجيل بسهولة من خلال بصمة اليد.

- إتمام المعاملات باستخدام خاصية OTP للحماية الإضافية.

- إجراء الدفع أو التحويل الإلكتروني بين الحسابات.

- سداد مستحقات البطاقات الائتمانية.

- ربط الودائع وشراء الشهادات.

خطوات تفعيل الموبايل والإنترنت البنكي

عبر الدخول على الموقع الرسمي لـ بنك مصر لخدمة الإنترنت البنكي BM Online، أو تحميل التطبيق منGoogle Play أو APP Store.

- إدخال بعض البيانات، كالتالي:

1.الرقم القومي.

2.رقم البطاقة البنكية.

3.رقم التعريف الشخصي للبطاقة البنكية.

4.تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية.

5.الموافقة على الشروط والأحكام.

6.إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.