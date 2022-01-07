5 عادات سيئة تؤدي إلى انفجار بطارية الهاتف المحمول.. تعرف عليها

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الهاتف المحمول شيئ مهم وأساسي في حياتنا اليومية، نظرا لما يقدمه لنا من تسهيلات في التواصل مع الآخرين بشكل سريع، كما أزدادت الحاجه له عندما أصبح استخدام الإنترنت أكثر سهولة، بدلا من استخدامه عبر أجهزة الحاسوب، ليؤدي استخدامه بكثرة وبشكل دائم إلى وقوع المستخدمين في الكثير من الأخطاء التي قد تؤدي إلى انفجار بطارية الهاتف المحمول.

وهناك عادات سيئة دائما ما نفعلها عند استخدام الهاتف المحمول، وتؤثر تلك العادات على جودة الهاتف المحمول وبشكل خاص البطارية، ومع تكرار تلك العادات السيئة قد يؤثر ذلك على البطارية ويؤدي إلى انفجارها.

وتستعرض «الوطن» لمتابعيها وقراءها تلك العادات السيئة والتي قد تؤدي لانفجار البطارية لتجنبها واتخاذ الحذر منها، وفق حديث مهندس الإلكترونيات إيهاب جمال لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أشياء تؤدي لانفجار بطارية الهاتف المحمول

مع الاستخدام الدائم للهاتف المحمول، يقع الكثير من المستخدمين في أخطاء شائعة، وتتمثل في:

1- ترك الهاتف في الشاحن لمدة طويلة أكثر من اللازم

في كثير من الأحيان يضطر المستخدمون إلى ترك الهاتف المحمول في الشاحن فترة طويلة، بالرغم من الانتهاء من شحنه، الأمر الذي يعرض بطارية الهاتف إلى الانفجار إذا ازداد الوضع عن حده، لذلك يجب مراقبة الهاتف المحمول عند شحنه، ليتم نزعه من الشاحن بمجرد الانتهاء من الشحن.

2- ارتفاع درجة حرارة الهاتف نتيجة لكثرة الاستخدام

استخدام الهاتف المحمول أصبح شيئ أساسي بالنسبة لنا، ما يجعل الكثير من المستخدمين يقضون ساعات طويلة في تصفح مواقع الإنترنت من خلال الهاتف المحمول، ليصل الأمر إلى التصفح حتى أثناء وضعه على الشاحن، ما يجعل درجة حرارة البطارية ترتفع كثيرا، ليؤدي ذلك على الفور إلى انفجار البطارية، لذلك يجب الحرص على ترك الهاتف دون استخدامه أو وضعه على الشاحن حال ارتفاع درجة حرارته.

3- استخدام شاحن تقليدي وغير أصلي

نظرا لاستخدام الهاتف المحمول بكثرة، يلجأ المستخدمون إلى استخدام الشاحن الأصلي كثيرا، ما يعرضه للتلف في كثير من الأحيان، وقد يضطر المستخدمون إلى شراء شاحن تقليدي وغير أصلي حتى يتم استخدامه في شحن الهاتف المحمول، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض بطارية الهاتف للتهتك، ويؤدي لانفجار البطارية، لذلك يجب تجنب اسخدام الشاحن غير الأصلي في شحن الهاتف.

4- تشغيل الفيديوهات بشكل دائم ومتواصل

يحرص الكثير من المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات بشكل دائم ومستمر، وخصوصا عند متابعة أحد المسلسلات، الأمر الذي يؤدي إلى فراغ بطارية الهاتف بشكل سريع، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ثم انفجارها.

5- وضع الهاتف على الشاحن واستخدام سماعة الأذن في نفس الوقت

عند شحن الهاتف المحمول، قد تتعرض البطارية إلى ارتفاع درجة الحرارة بسبب الشحنات الكهربائية التي تتعرض لها، ويعد استخدام سماعة الأذن مع شحن الهاتف من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستخدم، إذ تعرض بطارية الهاتف للانفجار.