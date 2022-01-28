إيطاليا: 96% من إصابات «كورونا» الجديدة بمتحور «أوميكرون»

أعلن معهد الصحة الوطني (ISS) في إيطاليا اليوم أن متحور أوميكرون التاجي شديد العدوى، وأحدث سلالات فيروس كورونا، يمثل الآن جميع الإصابات الجديدة تقريبًا في إيطاليا، وهو ما يمثل ما يقرب من 96٪ من الحالات، في مسح سريع أُجري في الفترة من 3 إلى 17 يناير.

وتشهد إيطاليا عددا من حالات أوميكرون في الفترة الأخيرة وكانت أول دولة غربية تصلها جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

زيادة حوالي 15% مقارنة بإحصاء سابق

وكان إحصاء سابق في 3 يناير الجاري، أشار إلى أن متحور «أوميكرون» مسؤول عن 81٪ من الحالات.

وقال المعهد في بيان: «في إيطاليا في 17 يناير، كان متحور أوميكرون هو السائد، مع انتشار يقدر بـ95.8٪، بينما كانت دلتا عند 4.2٪ من العينة التي تم اختبارها».

وأضاف أن التحليل يستند إلى 2486 مسحة تم اختبارها في 124 مختبرا، وتم جمعها في 21 منطقة ومقاطعة إيطالية ذاتية الحكم.

89 % من إصابات «كورونا» في العالم حاليا بمتحور «أوميكرون»

وفي جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لهذا الأسبوع، يمثل متحور «أوميكرون» 89.1٪ من الحالات، بينما يمثل متحور «دلتا» 10.7٪ من الإصابات.

وأبلغت إيطاليا عن 155697 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 أمس، مسجلة انخفاض من 167206 في اليوم السابق، حسبما قالت وزارة الصحة الإيطالية، في حين انخفض عدد الوفيات إلى 389 من 426 حالة.

وشهدت إيطاليا في بداية عام 2020، أسوأ موجة من فيروس كورونا تضرب بلد أوروبي، وسط انهيار كبير للقطاع الصحي، في وقت عانت كثير من الدول الأوروبية لاحقا من موجات كوورنا المتلاحقة.