احتجاجات في إيطاليا مع فرض معايير مكافحة كورونا بأماكن العمل

اندلعت احتجاجات في إيطاليا، اليوم الجمعة، مع دخول واحدة من أكثر الإجراءات صرامة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا حيز التنفيذ، والذي يستلزم من جميع العمال، من القضاة إلى الخادمات، إبراز بطاقة صحية للوصول إلى مكان عملهم.

الشرطة تواجدت بكامل قوتها

كانت الشرطة الإيطالية متواجدة بكامل قوتها والمدارس كانت تغلق مبكرا وأصدرت السفارات تحذيرات من احتمال وقوع أعمال عنف وسط مخاوف من أن تتحول المظاهرات المناهضة للتلقيح إلى أعمال عنف، كما حدث في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهددت احتجاجات عمال الموانئ في جنوة وتريست بالتأثير على الأنشطة التجارية، لكن التقارير المبكرة أشارت إلى أن الموانئ كانت تعمل. هتف المتظاهرون «ليبرتا» أي «الحرية» في مظاهرة سلمية إلى حد كبير في فلورنسا.

يُظهر ما يسمى بـ«جواز المرور الأخضر» دليلًا على التطعيم، أو اختبارا سلبيا حديثا أو تعافيا من «كوفيد-19» في الأشهر الستة الماضية، وتطلبه إيطاليا للوصول إلى جميع أنواع الأنشطة الداخلية لأسابيع، بما في ذلك تناول الطعام وزيارة المتاحف والمسارح وقطارات المسافات الطويلة.

لكن إضافة متطلبات مكان العمل أثارت جدلا محتدما ومعارضة في بؤرة تفشي المرض في وقت من الأوقات، حيث تعد معدلات التطعيم من أعلى المعدلات في أوروبا، وحيث تم الحفاظ على أحدث ظهور للمتغير دلتا تحت السيطرة إلى حد كبير.

ولم يسلم حتى الفاتيكان، حيث استقال ثلاثة حراس سويسريين وتم تعليق عمل ثلاثة آخرين بعد أن رفضوا تلقي التطعيم قبل دخول مطلب جواز المرور الأخضر الخاص بالفاتيكان حيز التنفيذ.