تقرير أمريكي: المتحورات القادمة بعد «أوميكرون» ليست مأمونة العواقب

سلط تقرير لموقع «وي آر جرين» الأمريكي الضوء على تطورات متحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا، والذي ينتشر في العالم، وبات المتحور المهيمن والذي يبدو أكثر اعتدالا مقارنة بالسلالات السابقة، إلا أنه لاتزال منظمة الصحة العالمية تحذر من ذلك.

وذهب التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي اليوم، إلى أن ما بعد متحور أوميكرون ليس مأمون العواقب، مستدلا بذلك على تصريحات للدكتورة ماريا فان كيركوف، وهي عالمة أوبئة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، والتي ذكرت فيها أن متحور أوميكرون المثير للقلق سيكون الأكثر ملاءمة، وما نعنيه بذلك هو أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال، لأنه سيتعين عليه تجاوز كل المتحورات المتداولة حاليا.

نظريات فقط تقول إن المتحور القادم سيكون أكثر اعتدالا

وقالت كيركوف، في تصريحاتها التي كانت قبل أيام، إن السؤال الأكبر هو ما إذا كان المتحور التالي سيكون أكثر خطورة أم لا، ولكن على الرغم من النظريات القائلة بأن الشكل التالي سيكون أكثر اعتدالًا، فلا يوجد ضمان لذلك، واستدركت: «نأمل أن يكون هذا هو الحال، لكن لا يوجد ضمان لذلك ولا يمكننا الاعتماد عليه».

وحذرت العالمة بمنظمة الصحة العالمية من التهرب المناعي لمتحور أوميكرون، مما يعني أن إجراءاتنا المضادة ولقاحاتنا ستكون أقل فعالية، وفقا لها، وأضافت: «لا نريد أن نكون في هذا الموقف، لذا مرة أخرى، نريد أن نتأكد من تقليل الانتشار».

21 مليون إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي فقط

ولفت التقرير الأمريكي إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالي 21 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي وحده.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت شركة فايزر وشريكتها بيوتكم التجارب السريرية للقاح كورونا الخاص بأوميكرون للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

ووفقًا للتقارير، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إنهم يتوقعون الحصول على لقاح يستهدف متحور أوميكرون ويكون جاهزًا بحلول مارس 2022، وقال خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي، سابقًا إنه لا توجد حاجة للقاح محدد، لأن الحقن المعزز يبدو فعالًا في منع دخول مرضى كوفيد 19إلى المستشفى.

وفقًا لدراسة أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، كانت الطلقات المعززة فعالة بنسبة 90٪ في إبقاء الأشخاص الذين يعانون من متغير أوميكرون خارج المستشفى.