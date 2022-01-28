طوابير على حفل توقيع إصدارات الإعلامي أحمد يونس بمعرض الكتاب

شهد حفل توقيع إصدارات الإعلامي والإذاعي أحمد يونس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا كبيرا من الشباب الذي اصطف في طابورين أمام منصة حفلة التوقيع الكائنة أمام صالة 4 بمعرض الكتاب.

أحمد يونس يواصل إصدار سلسلة «نادر فودة»

ووقع أحمد يونس، أحدث كتبه رواية بعنوان «نادر فودة 7- الأعوان»، الصادرة حديثا عن دار سما للنشر والتوزيع، كما يوقع كتاب «خبايا»، وباقي الأجزاء الصادرة من قبل من رواية «نادر فودة».

إقبال كبير في ثاني أيام معرض الكتاب

وفتح معرض الكتاب أبوابه اليوم الجمعة في الواحدة ظهرا، وسط إقبال كبير من الحضور، حيث شهدت مختلف الأجنحة توافدا كبيرا من المواطنين لشراء الكتب وحضور الندوات والفعاليات.

وفي النسخة الحالية التى تحمل رقم 53، تقدم الهيئة العامة للكتاب خدمات تظهر للمرة الأولى ضمن نسخ المعرض، أبرزها ظهور شخصية المعرض وهى الأديب الكبير يحيى حقي، بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس يظهر فيها مجسم لشخصية يحيى حقي، كما يطرح المعرض داخل جناح الأطفال المستحدث هذا العام أيضا إمكانية مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة باستخدام نظارات 3D.

ولأول مرة في معارض الكتاب المصرية، يتاح في هذه النسخة خدمات التوصيل الخاصة بالكتب للمنازل وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين وزارتي الثقافة والاتصالات ممثلة في البريد المصري، لأي مكان داخل مصر، لتخفيف الضغط على أجنحة المعرض تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها في ظل انتشار فيروس كورونا.