وزيرة الثقافة: الحضور الجماهيري لمعرض الكتاب يعكس وعي المجتمع

أبدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، سعادتها البالغة بالحضور الجماهيري في أول أيام فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنه يعكس مشهدا براقا للوعي المجتمعي المصري، ببلوغ عدد الزوار 91 ألف زائر، ليعبر عن الرغبة الجادة في تلقي المعرفة.

وأكدت الوزيرة، في بيان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، تلقى تفاعلا ضخما، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة وناجحة بشهادة زوارها، ومنذ تدشينها في الدورة السابقة، تحقق نجاحا كبيرا، باعتبارها إحدى خطوات التحول الرقمي للتظاهرة الدولية.

الحاج علي: 44.5 مليون زيارة لمنصة معرض الكتاب من مختلف دول العالم

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، سجلت باليوم الأول من المعرض قرابة 44.5 مليون زيارة من مختلف دول العالم، كان ترتيبها مصر، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، الكويت، إنجلترا، ألمانيا، قطر، الأردن، عمان، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين على المنصة، قرابة 300 ألف زائر.

وبلغت عدد زيارات الجولات الافتراضية للمعرض 3247 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي جرى حجزها على المنصة الإلكترونية قرابة 40 ألف تذكرة، بلغ عدد مشاهدات الكتب على المنصة للهيئات ودور النشر، المشاركة في المعرض مايزيد عن 26.5 ألف مشاهدة.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة

وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان، ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال، وسلسلتي «ما» و«رؤية»، ولأول مرة في تاريخ المعرض، يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.