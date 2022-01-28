في ذكرى رحيل عماد حمدي.. نادية الجندي: «لما اتجوزته كنت مراهقة»

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عماد حمدي، الذي وافته المنية في يوم 28 يناير من العام 1984، بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية، وهو صعيدي الأصل من مواليد محافظة سوهاج، وكان شغوفا بفن الإلقاء، الذي تعلمه على يد الفنان عبدالوارث عسر، وأول ظهور له في السينما كان في فيلم «عايدة» عام 1942، وكثير من نقاد السينما اعتبروا أفلامه مُرسخة للمدرسة الواقعية، ومن أبرزها، «السوق السوداء» الذي يعد أهم محطة في مشواره الفني، و«بين الأطلال»، و«ارحم حبي»، و«لا أنام».

تزوج الفنان عماد حمدي 4 مرات، وأبرز زيجاته كانت من الفنانة نادية الجندي، التي تعرف عليها خلال تصوير فيلم «زوجة في الشارع»، ووقع في حبها عقب قبلتهما بالفيلم، فتزوجها وأنجب منها «هشام».

تزوجت عمادي حمدي في سن الـ 16

وروت الفنانة نادية الجندي في لقاء تلفزيوني، أن أول زواج لها كان من الفنن عماد حمدي وكانت في عُمر الـ 16، مؤكدة أن فرق السن بينهما حوالي 45 سنة، وأضافت: «لما اتجوزت عماد حمدي كنت صغيرة أوي، كنت في المدرسة، مكنتش كملت 16 سنة، وكان الفرق كبير أوي، لكن أنا شوفت فيه صورة الأب، وبعدين هو كان نجم كبير أوي، وأنا كنت مراهقة».

الزواج في سن مبكرة يُسبب العديد من المشاكل

وأضافت نادية الجندي خلال حديثها، أن ذلك الزواج لم يكن عن حب، نظرًا لصغر سنها وعدم إدراكها لمفاهيم الحياة بالشكل المثالي: «ده كان حب مراهقات ومكنش لسه عقلي نضج، ومكنتش أعرف إن فرق السن الكبير ده ممكن يعمل مشكلة، لكن لما الواحد بيكبر بينضج، ويفهم إن في تقارب في العقلية والثقافة، إلى حد ما».

نادية الجندي: شوفت في عماد حمدي صورة بابا

وأشارت «الجندي» إلى أنها رأت في الفنان عماد حمدي صورة والدها: «شوفت فيه صورة بابا، وأنا كنت بحب بابا أكتر حاجة في الدنيا، فكنت عايزة واحد شبه بابا»، لافتة إلى أن ابنها «هشام حمدي»، هو أحلى ما في حياتها، وأنه بعيد كل البُعد عن الوسط الفني والشهرة؛ لأنه لا يحب الأضواء، لذا ابتعدت احترامًا لخصوصياته.