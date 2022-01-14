نادية الجندي تعيد نشر برومو فيلم «الضائعة»: 36 عاما على العرض الأول

أعادت الفنانة نادية الجندي، نشر البرومو الترويجي لفيلم «الضائعة»، بعد مرور 36 عاما على عرضه، ونشرت نادية الجندي برومو فيلم «الضائعة»، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، مصحوبا بتعليق: «العرض الأول.. عام 1986».

وشارك في بطولة فيلم «الضائعة» مع نادية الجندي، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: سعاد نصر، سعيد صالح، تحية كاريوكا، سيد زيان، وحيد سيف، محمد خيري، نعيمة الصغير، وعلي الشريف.

فيلم «الضائعة»، قصة الكاتب حسن شاه، وسيناريو وحوار بشير الديك، إخراج عاطف سالم، وتوزيع محمد حسن رمزي، وإنتاج محمد مختار.

مي العيدان: «الضائعة» بداية تمرد نادية الجندي لإثبات موهبتها

وانهالت التعليقات على فيديو برومو فيلم «الضائعة»، وكان أبرزها تعليق مي العيدان، التي قالت: «هذا الفيلم يستحق مليار جائزة، بهذا الفيلم تمردتي على البعض الذين كانوا يتهمونك بأنك تعتمدين على جمالك وأناقتك وأنوثتك في النجاح والوصول، وقدمتي قصة إنسانية مؤلمة».

مي العيدان: «الإمبراطورة» الجزء الثاني من فيلم «صاحب الإدارة»

كما كشفت مي العيدان، عن معلومة جديدة من خلال التعليقات: «هناك معلومة جديدة هي أن فيلم «الإمبراطورة» لـ نادية الجندي، هو الجزء الثاني من فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة».

وتابعت «عيدان» في تعليقها: «وكان من المفترض أن يكون اسمه «خلي بالك من زيزي»، لكن لبعد سنوات إنتاجهما عن بعض غيروا اسم الفيلم، وأكبر دليل دققوا جيدا، كان اسمها بالفيلمين زيزي، وجمال عبدالناصر كان زوجها الأول».

وأوضحت مي العيدان، أنها سألت الفنانة نادية الجندي، عن ذلك خلال تواجدهما معا بمؤتمر الكويت، مؤكدة أن الثانية لم تنفي، وقالت لها: «إنتي شكلك ماشية ورايا».