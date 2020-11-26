فيديو.. الراحل عماد حمدي يختار أبرز 5 نجوم: العلم للفنان أهم من الفن نفسه

عرضت قناة "ON" مقطع فيديو قديم، للفنان الراحل عماد حمدي، يتحدث فيه عن رأيه في أبرز 5 نجوم على الساحة الفنية آنذاك، وتصدرهم لأدوار البطولة المطلقة.

وقال عماد حمدي، إن هؤلاء الفنانين الخمسة، تجمعهم صفة مُشتركة، ولها بالغ الأثر على صاحبها وعلى الفن كذلك، وهي حصولهم على مؤهلات عليا، موضحًا: "العلم للفنان أهم من الفن نفسه".

ورصد عماد حمدي، في حديثه النادر، أبرز الفنانين، وهم محمود ياسين، قائلًا عنه: "معاه بكالوريوس حقوق، ولما حب التمثيل دخل معهد فنون مسرحية، وحسين فهمي تعلم الإخراج في كاليفورنيا وعندما عاد للقاهرة عمل كمُخرج لبعض الوقت، واشتغل كمُعيد في معهد السينما لتدريس الإخراج، لكن لوسامته احترف التمثيل".

وتابع: "نور الشريف تخرج في معهد فنون مسرحية، وهو ممثل مُلتزم ومثقف ويقرأ كثيراً ويعمل على نفسه تطوير الوقت"، لافتًا إلى أنّ سمير صبري: "تخرج في الجامعة الأمريكية، ولديه ثقافة عالية وتجوّل بلدان عدّة ومُقدم برامج تليفزيونية مُحترف".

وقال: "محمود عبد العزيز أحدث هؤلاء الشباب المُمثلين، وبقى مُنافس كبير لهم في وقتٍ قصير، وشهادته التعليمية غريبة جدًا فهو متخصص في عسل النحل".

وأكدّ عماد حمدي بقوله: "الخمسة فنانين دول هم اللي متصدرين المشهد الفني حاليًا، ونقدر نقول عليهم ToP، ويتقاسموا أدوار البطولة".

وعماد حمدي، من مواليد مدينة سوهاج في صعيد مصر عام 1909، تعلم فنون اﻹلقاء أثناء دراسته الثانوية في القاهرة على يد الفنان عبد الوارث عسر، ظهر للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم "عايدة" في عام 1942، لكن الجمهور عرفه على نظاق واسع من خلال فيلم "السوق السوداء" الذي يعده الكثير من نقاد السينما المصرية من الأفلام التي رسخت للمدرسة الواقعية في السينما المصرية.

وفي حقبة الخمسينيات قدم عماد حمدي العديد من الأفلام الرومانسية حتى صار واحدًا من أهم أعمدتها خلال هذه الفترة، من بينها "ارحم حبي"، و"بين الأطلال" و"لا أنام"، و"إني راحلة"، وعلى الرغم من كثافة أعماله في الفترات التالية لكن ابتعدت أدواره عن الشخصيات الرومانسية التي اعتاد أن يقدمها في السابق.