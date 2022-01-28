المطربة الأمريكية آمون ستار تكشف كواليس تصوير فيديو كليب بالهرم الأسود

أطلقت المطربة الأمريكية آمون ستار، أحدث أغنياتها المصورة «Good Bye»، بشكل فيديو كليب جرى تصويره داخل الهرم الأسود في دهشور.

تفاصيل تصوير أغنية آمون ستار الجديدة

وتعد أغنية آمون ستار بحسب المكتب الإعلامي لآمون، الجديدة أول فيديو كليب يجري تصويره في هرم الملك أمنمحات الثالث بمنطقة دهشور الأثرية، والمعروف عالميا بالهرم الأسود، وتظهر مشاهد الكليب كواليس الهرم من الداخل لأول مرة بعد اكتشافه، وتظهر تفاصيل مقبرة الملك الفرعوني واحتوائه على ما يزيد عن 23 غرفة.

وكشفت «آمون» عن أن تصوير الكليب الجديد كان بمثابة تحد غير مسبوق لها ولفريق العمل، واستغرق أكثر من 6 ساعات من المشي في الصحراء للوصول لمكانه المنعزل ودخوله بعد إزالة الردم عن مدخل مقبرته، موضحة أنها شعرت بالفخر والامتنان للتواجد في ذلك المكان التاريخي وإظهار معالمه الأثرية للناس لأول مرة خلال مشاهد الكليب.

وتستكمل آمون ستار، عبر الكليب الجديد، مسلسل مغامراتها الفنية في الأماكن الأثرية في مصر، وسعت لإطلاق كل أغنية من ألبومها الحديد بشكل فيديو كليب يجري تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، بداية من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا للهرم الأسود.

تفاصيل أغنية آمون ستار الجديدة

وتأتي الأغنية المصورة الجديدة ضمن ألبومها الأول الذي يعد بمثابة انطلاقة فنية جديدة في رحلتها الغنائية نحو العالمية من مصر، ويحمل اسمها الفني «آمون ستار»، المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء، ويضم 10 أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية، وتنوي طرح أغنياته بشكل فردي على طريقة الفيديو كليب.

آمون ستار، مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها «Hollywood Music In Media Awards» عن أغنيتها «We Are All Inflected»، بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن البومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.