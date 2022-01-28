من داخل العزل.. آخر تطورات حالة نورهان الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة نورهان، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بمتحور أوميكرون، موضحة أنها ما زالت داخل العزل المنزلي، موجهة رسالة جمهورها، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

نورهان: أشعر بتحسن وغمرتوني بحبكم

قالت نورهان، في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله، أشعر بتحسن ملحوظ، وأتمنى من الجميع الحرص، وأنهم ياخدوا الإجراءات الاحترازية اللازمة»، متوجهة بالشكر لكل من سعى للاطمئنان عليها: «سعيدة جدا بالاهتمام بيا، وكم الرسائل والمكالمات اللي جت للاطمئنان عليا، الجميع غمرني بحبه».

الإصابة بكورونا للمرة الثالثة

كانت نورهان، قد أعلنت الأحد الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة، إذ كتبت: «إيجابي، طيب أنا كده خدت كورونا، ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة الحمد لله، بس المرة دي بجد إيه ده! ألم لا يُوصف، لا شفت ولا هشوف».

مسلسل «بين السما والأرض»

شاركت نورهان، في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، إذ جسدت دور سيدة مريضة بالقلب، كانت تسعى وراء الإنجاب، لكن الاطباء حذروها من الحمل في ظروفها المرضية، لأنها ستجعل حياتها في خطر، إلا أنها صممت على تحقيق حلم الأمومة.

وتدور أحداث المسلسل، في يوم واحد، داخل مصعد كهربائي بداخله عدد من الأشخاص، وراء كل واحدا منهم، حكاية وقصة مختلفة عن الآخر، وينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

ويشارك في بطولة كل من الفنانين: هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن الوسط الفني شهد مؤخرا، إصابات عديدة بمتحور أوميكرون، سريع الانتشار، أبرزهم: يسرا وغادة عبد الرازق ونيللي كريم وجلال الشرقاوي وعلي الألفي ورحمة.